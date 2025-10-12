Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn zakończyła październikowe zgrupowanie. W jego trakcie drużyna Jana Urbana zagrała towarzysko z Nową Zelandią, którą pokonała 1:0 oraz z Litwą. Drugi mecz odbył się już w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 i "Biało-Czerwoni" wygrali go 2:0. Kolejne mecze kadry już w listopadzie.

Wyspy Owcze - Czarnogóra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Reprezentacja Polski zagra w listopadzie dwa mecze. Piłkarze Jana Urbana zmierzą się z Holandią i Maltą

W trakcie kolejnego zgrupowania Polska oba spotkania rozegra już w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Pierwszym rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Holandia, do starcia tych ekip dojdzie na PGE Nardowym w Warszawie 14 listopada o godzinie 20:45.

W pierwszym spotkaniu tych zespołów podczas eliminacji padł remis 1:1, a jednego gola dla Polaków strzelił Matty Cash. Ostatnia wizyta Holandii w Warszawie miała miejsce w 2022 roku w ramach Ligi Narodów i "Oranje" zwyciężyli wówczas 2:0.

W drugim meczu podczas listopadowego zgrupowania nasi piłkarze zagrają na wyjeździe z Maltą. Do tego starcia dojdzie 17 listopada i będzie to ostatni występ "Biało-Czerwonych" w fazie grupowej tych eliminacji. W pierwszym spotkaniu tych zespołów za kadencji Michała Probierza Polska zwyciężyła 2:0 po dublecie Karola Świderskiego. Dla reprezentacji Polski będzie to pierwsza wizyta w Malcie od 2003 roku. Zakończyła się ona wówczas wygraną w meczu towarzyskim 4:0, po golach Jarosława Bieniuka, Sebastiana Mili, Adriana Sikory i Marcina Burkhardta.

Terminarz kolejnego zgrupowania reprezentacji Polski:

10 listopada - początek zgrupowania

14 listopada - mecz el. MŚ 2026 Polska - Holandia (PGE Narodowy)

17 listopada - mecz el. MŚ 2026 Malta - Polska (Ta'Qali National Stadium)

Po tym zgrupowaniu dojdzie już do ostatecznych rozstrzygnięć w fazie grupowej eliminacji mistrzostw świata 2026. Jeśli Polska zajmie w swojej grupie drugie miejsce, wówczas czeka ją gra w barażach. Te zaplanowano 26 i 31 marca 2026 roku.

Reprezentacja Polski w meczu z Nową Zelandią (9.10.2025) Beata Zawrzel/REPORTER East News

Jan Urban podczas meczu reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News