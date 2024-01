Włoski futbol w żałobie, nie żyje rekordzista kadry. Zmarł po zawale serca

Tragiczna wiadomość nadeszła do nas z Włoch. Nie żyje Luigi "Gigi" Riva, legenda futbolu na Półwyspie Apenińskim, do dziś rekordowy strzelec reprezentacji Italii, o czym poinformowały tamtejsze media. Wybitny niegdyś napastnik zmarł w wieku 79 lat. Ikona ekipy Cagliari była hospitalizowana w szpitalu, po zawale serca. To wielki cios dla wszystkich sympatyków "calcio", którzy opłakują teraz śmierć wybitnej postaci.