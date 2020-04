Belgijska federacja piłkarska (KBVB) zamierza przekonać UEFA, że decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu z powodu pandemii koronawirusa była słuszna. UEFA przestrzegła bowiem, że brak rozstrzygnięć na boisku może skutkować wykluczeniem z europejskich pucharów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro przełożone na 2021 rok! Będzie miało to wpływ na piłkarski kalendarz. Wideo INTERIA.TV

Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie federacja będzie mogła przedstawić swoje stanowisko UEFA. "Naszą intencją jest zabezpieczenie udziału belgijskich drużyn w europejskich rozgrywkach w sezonie 2020/21. Zapewniamy, że wspieramy UEFA we wspólnym poszukiwaniu wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią" - podkreślono w komunikacie KBVB.



Reklama

W czwartek w Belgii zdecydowano o zakończeniu rozgrywek, ale decyzja ta musi jeszcze zostać zatwierdzona przez walne zgromadzenie klubów. W Belgii zmarło już ponad 1000 osób zakażonych koronawirusem.



W odpowiedzi na postanowienie federacji belgijskiej UEFA, Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) i stowarzyszenie spółek ligowych European Leagues wystosowały list do krajowych federacji i władz ligowych, w którym przestrzegły przed zbyt wczesnym kończeniem sezonu.



"Ponieważ udział w rozgrywkach UEFA zależy od wyniku osiągniętego po pełnym sezonie krajowym, przedwczesne jego zakończenie budzi wątpliwości co do spełnienia tego warunku. UEFA zastrzega sobie prawo do oceny uprawnień klubów, które mają zostać dopuszczone do rozgrywek UEFA 2020/21" - napisano.



UEFA rozważa scenariusz, w którym dokończenie sezonu mogłoby nastąpić nawet w lipcu i sierpniu. Szczegóły prac powołanych w tej sprawie grup roboczych mają być znane w połowie maja.



Zdjęcie Piłkarze FC Brugge / AFP

wkp/ cegl/