Spektakl w pucharach! Co za występ!

W meczu rozgrywanym o 18:45 PSV Eindhoven podejmowało Leicester City. Po pierwszym spotkaniu było 0-0, więc rewanż w Holandii był decydujący. Lepiej rozpoczęli go gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie w 27. minucie. Długo utrzymywali korzystny dla siebie wynik, ale ostatecznie Anglicy rozbili ich mur defensywny. W 77. minucie wyrównanie dał James Maddison, a w 88. - szalę zwycięstwa na korzyść swojego zespołu przechylił Ricardo Pereira.

Liga Konferencji Europy - spektakl Zaniolo!

O 21 rozpoczęły się trzy inne spotkania. W Pradze lokalna Slavia podejmowała holenderski Feyenoord. Pierwszy mecz zakończył się widowiskowym wynikiem 3-3. W rewanżu kibice liczyli na równie ofensywny spektakl - i faktycznie taki dostali już od samego początku. W 2. minucie gola dla Holendrów strzelił Cyriel Dessers. W 14. wyrównał Ibrahim Traore i zabawa zaczęła się od nowa. Druga część meczu należała bezapelacyjnie do Feyenoordu. Najpierw Dessers podwyższył na 2-1. A później Luis Sinistrerra ustalił wynik na 3-1.

Równolegle swój mecz rozgrywała AS Roma. Rzymianie podejmowali norweskie Bodo/Glimt, z którym przed tygodniem przegrali 1-2. Co ciekawe, oba zespoły wpadły na siebie również w fazie grupowej. Wtedy we Włoszech było 2-2, a w Norwegii aż 6-1 dla gospodarzy. Tym razem podopieczni Jose Mourinho nie pozwolili jednak gościom na zbyt wiele. W 5. minucie strzelanie rozpoczął Tammy Abraham, a później show skradł Nicolo Zaniolo. Jeszcze w pierwszej połowie ustrzelił dublet i dał swojej drużynie cenną przewagę. Po zmianie stron dołożył kolejne trafienie, zdobywając tym samym hat-tricka. Przy jednej z bramek asystował mu reprezentant Polski, Nicola Zalewski. Roma wygrała ostatecznie 4-0.

Polskiego akcentu zabrakło natomiast w Salonikach. Nadal kontuzjowany jest bowiem Arkadiusz Milik. Olympique Marsylia poradził sobie jednak bez naszego reprezentanta i pewnie awansował do półfinału. Piłkarze Sampaolego pokonali PAOK 1-0, a bramkę zdobył Dimitri Payet.

Liga Konferencji Europy - kto awansował do półfinału?

Po czwartkowych meczach znamy już komplet półfinalistów Ligi Konferencji Europy. To kolejno: Leicester City, AS Roma, Feyenoord i Olympique Marsylia. Na tym etapie rozgrywek nie ma już losowania rywali w kolejnych fazach. Z drabinki wiemy, że Leicester zagra o finał z Romą, a Feyenoord - z Marsylią.

Jakub Żelepień, Interia