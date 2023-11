Słowacja rozbiła rywali. Kolejna ekipa pewna awansu na Euro

Słowacy rozbili rywali i jadą na Euro

W meczu z Islandią to gospodarze byli faworytem. Ekipa, która kilka lat temu była rewelacją europejskiego futbolu , teraz boryka się z problemami i już wcześniej straciła szansę na awans. Jednak islandzki zespół nie przyjechał na Słowację by tylko dograć eliminacje i już w 17. minucie goście wyszli na prowadzenie po trafieniu Orriego Oskarssona.

Był to pierwszy i jak się okazało ostatni moment radości Islandczyków, bo potem dominować zaczęli Słowacy. Już do przerwy prowadzili 2:1, bo najpierw do siatki trafił Juraj Kucka, a potem rzut karny wykorzystał doskonale znany z Legii Warszawa Ondrej Duda. Polskich akcentów było jednak więcej bo po przerwie dwie bramki zdobył Lukas Haraslin, były piłkarz Lechii Gdańsk i gospodarze prowadzili już 4:1.