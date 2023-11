Sensacja w eliminacjach do Euro 2024. Kompromitacja Szwedów

Sensacyjnie zakończyło się spotkanie siódmej kolejki eliminacji do mistrzostw Europy 2024. W grupie F Azerbejdżan, który mecz kończył w "10", pokonał na swoim stadionie reprezentację Szwecji 3:0. Chociaż drużyna "Trzech Koron" nie miała już w praktyce szans, by awansować na Euro, to jednak mając w składzie takie tuzy jak Emil Forsberg czy Dejan Kulusevski nie może pozwolić sobie na wpadki z takimi ekipami jak Azerbejdżan.