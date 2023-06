Skandaliczny incydent na murawie. Piłkarze nie wyszli z szatni na drugą połowę

Wynik utrzymał się do przerwy. I nie uległ już zmianie. Nieoczekiwanie Nowozelandczycy nie pojawili się na murawie po przerwie .

Piłkarze z Nowej Zelandii odmówili dalszej gry. Katarczyk oskarżany o rasistowski atak

"Michael Boxall spotkał się z rasistowskimi obelgami ze strony zawodnika z Kataru. Nie podjęto żadnych oficjalnych działań, więc drużyna postanowiła nie wychodzić na drugą połowę meczu" - to treść komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych przez federację nowozelandzką .

"Nowa Zelandia wycofała się z meczu towarzyskiego przeciwko naszej drużynie, który został rozegrany dzisiaj, 19 czerwca 2023 roku, w Austrii, w ramach przygotowań do Złotego Pucharu" - czytamy na twitterowym profilu arabskiej federacji .

Jak informuje hiszpańska "Marca", złoczyńcą miał się okazać Yousuf Abdurisag. W końcówce pierwszej odsłony podszedł do Boxalla, który sposobił się do wykonania rzutu wolnego. Wypowiedział kilka słów, co spowodowało na boisku krótkotrwałą awanturę z udziałem zawodników obu stron.