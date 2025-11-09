Partner merytoryczny: Eleven Sports

Powrót Pajor na boisko, ale co się stało później. Jasny przekaz. "Ma na oku"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Ewa Pajor kilka dni temu doznała kontuzji. Wówczas wydawało się, że Polkę czeka długa przerwa. Zawodniczka FC Barcelony wróciła do gry w niedzielę w starciu z Deportivo La Coruna, które było popisem "Dumy Katalonii". Polka pojawiła się na murawie w drugiej połowie. Hiszpańskie media podsumowały jej występ jednoznacznie.

Ewa Pajor wróciła do gry. Tak oceniono jej występ
Ewa Pajor wróciła do gry. Tak oceniono jej występJavier BorregoAFP

Ewa Pajor była poza grą od 12 października. Wówczas Polka doznała kontuzji w ligowym starciu pomiędzy FC Barceloną, a Atletico Madryt. Pierwsze doniesienia mówiły, że mogła zerwać więzadła krzyżowe. Na szczęście ostateczna diagnoza była nie taka straszna Polka doznała urazu kompleksu tylno-bocznego prawego kolana.

Rehabilitacja Pajor przebiegała bardzo dobrze i 28-latka dostała zielone światło, aby wrócić na boisko. Stało się to w niedzielę (9 listopada) w starciu z Deportivo La Coruna. Pajor rozpoczęła mecz na ławce, ale w 58. minucie weszła na boisko. Barcelona wygrała 8:0, ale Polka nie wpisała się na listę strzelczyń i nie powiększyła swojego dorobku w sezonie 2025/26. 28-latka ma na koncie sześć goli i trzy asysty.

Zobacz również:

Ewa Pajor
La Liga

Przyszłość Pajor w Barcelonie przesądzona. Hiszpanie już informują, wymowne obrazki z Polką

Damian Okła
Damian Okła

    Pajor wróciła na boiska. Hiszpańskie media wydały wyrok

    Powrót Pajor na boisko nie umknął hiszpańskim mediom, które oceniły jej występ jednoznacznie.

    Najbardziej pozytywnym aspektem tej drugiej połowy jest forma Ewy Pajor. Polka wróciła w dobrej formie, z dużą energią. Jest głodna goli 
    czytamy na portalu sport.es.

    "Powrót Pajor został ciepło przyjęty przez sztab szkoleniowy Barcelony" - poinformował serwis ara.cat.

    Serwis cronicaglobal.elespanol.com zauważył, że powrót Polki jest niezwykle ważny w kontekście najbliższych spotkań Barcelony. W środę zespół rozegra mecz Ligi Mistrzyń z OH Leuven, ale w niedzielę Barcelona zmierzy się w ligowym hicie z Realem Madryt. - "Najważniejszy był powrót polskiej napastniczki, która w połowie października doznała kontuzji prawego kolana (...). Gwiazda Barcelony wróciła i już ma na oku Leuven oraz Real Madryt - czytamy.

    Zobacz również:

    W efektownym natarciu Danijel Loncar, defensor Pogoni Szczecin
    Ekstraklasa

    Jeszcze jeden cud. "Jaga" znów uderza w ostatnich sekundach. Nokdaun na finiszu

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
    Ewa Pajor błyszczy w FC Barcelonie. Teraz zdradza kulisy początków, to powiedział jej Laporta. WIDEOEleven SportsEleven Sports
    Zawodniczka drużyny FC Barcelona świętuje zdobycie gola na boisku piłkarskim, a w tle widać jej drużynową koleżankę i przeciwniczki w pomarańczowych strojach, trybuny pełne kibiców.
    Ewa PajorUrbanandsportAFP
    Ewa Pajor
    Ewa PajorMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Ewa Pajor
    Ewa Pajor Joan Valls/Urbanandsport /NurPhotoAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja