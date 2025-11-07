Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przyszłość Pajor w Barcelonie przesądzona. Hiszpanie już informują, wymowne obrazki z Polką

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

To nie były najlepsze tygodnie dla Ewy Pajor. Gwiazda reprezentacji Polski i FC Barcelona po raz pierwszy od dawna musiała zmagać się z poważną kontuzją, której doznała w październiku. Pierwotnie wydawało się, że zawodniczka będzie musiała pauzować przez kilka miesięcy, ale skończyło się jedynie na strachu. Teraz z Barcelony popłynęły najnowsze wieści o stanie zdrowia kapitan reprezentacji Polski.

Ewa Pajor
Ewa PajorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Ewa Pajor nie należy do grona piłkarek, które mają w swojej historii bardzo długie przerwy wynikające z kontuzji. Polka i jej otoczenie najedli się strachu w październikowym spotkaniu przeciwko Atletico Madryt. W jednej z akcji tego meczu Pajor niefortunnie skręciła kolano i z grymasem bólu opuściła murawę. Już wtedy było jasne, że piłkarka może pauzować przez dłuższy czas, ale jak długa czeka ją przerwa, miały wykazać badania.

W pierwotnej wersji zakładano nawet najczarniejszy scenariusz, a więc zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie. Takie kontuzje leczy się co najmniej 6 miesięcy, a absencja może potrwać nawet rok. Na szczęście skończyło się jedynie na strachu i choć Pajor faktycznie nabawiła się urazu kolana, diagnoza nie była tak zła, jak się spodziewano. Mimo tego Polka musiała zrobić sobie kilka tygodni wolnego.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Adam Nawałka
La Liga

Wpadka Barcelony, Szczęsny na celowniku. Nagle głos zabrał Nawałka. "To jest chore"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Pajor wróciła do treningów. Jest potwierdzenie prosto z Barcelony

    Proces rekonwalescencji przechodzi bez żadnych perturbacji i już niebawem powinniśmy ponownie zobaczyć Pajor w akcji, co przyszłościowo jest dobrą wiadomością zarówno dla kibiców FC Barcelona, jak i reprezentacji Polski. Potwierdzeniem tego, że gwiazda kobiecego futbolu dochodzi do pełni zdrowia, są informacje płynące prosto z Barcelony oraz wiadomości przekazane przez "Mundo Deportivo".

    Zobacz również:

    Ewa Pajor
    Piłka nożna

    Wielkie wyróżnienie dla Ewy Pajor. Polka przemówiła i się zaczęło. Hiszpanie zachwyceni

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      W piątkowe popołudnie pojawiło się nagranie na profilach w mediach społecznościowych FC Barcelona Femeni, pokazujące urywki z treningu drużyny. Na kilka sekund pojawia się na obrazku również Pajor, co potwierdza, że zawodniczka wróciła już do treningów i przygotowuje się do powrotu na boisko. W tym samym tonie napisano artykuł w "Mundo Deportivo".

      "Kika Nazareth i Ewa Pajor trenują już razem z resztą zespołu i konsekwentnie zbliżają się do powrotu na boisko. Obie napastniczki odbyły piątkową sesję treningową pod okiem Pere Romeu i ponownie pojawiły się dziś na zajęciach poprzedzających niedzielny mecz ligowy z Deportivo Abanca na stadionie Johan Cruyff" - czytamy w artykule. Dziennikarze dodają, że Pajor do treningów wróciła w tym tygodniu.

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski
      Robert Lewandowski

      Gigant chce Lewandowskiego. Już w styczniu. Agent Polaka rozpoczął rozmowy

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Ewa Pajor błyszczy w FC Barcelonie. Teraz zdradza kulisy początków, to powiedział jej Laporta. WIDEOEleven SportsEleven Sports
      Osoba w czerwonej sportowej kurtce z widocznym orłem na piersi i logotypami sponsorów stoi na tle rozmytego stadionu, patrząc poważnie przed siebie.
      Ewa PajorMarcin GolbaAFP
      Zawodniczka drużyny FC Barcelona świętuje zdobycie gola na boisku piłkarskim, a w tle widać jej drużynową koleżankę i przeciwniczki w pomarańczowych strojach, trybuny pełne kibiców.
      Ewa PajorUrbanandsportAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja