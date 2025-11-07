Przyszłość Pajor w Barcelonie przesądzona. Hiszpanie już informują, wymowne obrazki z Polką

Ewa Pajor nie należy do grona piłkarek, które mają w swojej historii bardzo długie przerwy wynikające z kontuzji. Polka i jej otoczenie najedli się strachu w październikowym spotkaniu przeciwko Atletico Madryt. W jednej z akcji tego meczu Pajor niefortunnie skręciła kolano i z grymasem bólu opuściła murawę. Już wtedy było jasne, że piłkarka może pauzować przez dłuższy czas, ale jak długa czeka ją przerwa, miały wykazać badania.

W pierwotnej wersji zakładano nawet najczarniejszy scenariusz, a więc zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie. Takie kontuzje leczy się co najmniej 6 miesięcy, a absencja może potrwać nawet rok. Na szczęście skończyło się jedynie na strachu i choć Pajor faktycznie nabawiła się urazu kolana, diagnoza nie była tak zła, jak się spodziewano. Mimo tego Polka musiała zrobić sobie kilka tygodni wolnego.

Pajor wróciła do treningów. Jest potwierdzenie prosto z Barcelony

Proces rekonwalescencji przechodzi bez żadnych perturbacji i już niebawem powinniśmy ponownie zobaczyć Pajor w akcji, co przyszłościowo jest dobrą wiadomością zarówno dla kibiców FC Barcelona, jak i reprezentacji Polski. Potwierdzeniem tego, że gwiazda kobiecego futbolu dochodzi do pełni zdrowia, są informacje płynące prosto z Barcelony oraz wiadomości przekazane przez "Mundo Deportivo".

W piątkowe popołudnie pojawiło się nagranie na profilach w mediach społecznościowych FC Barcelona Femeni, pokazujące urywki z treningu drużyny. Na kilka sekund pojawia się na obrazku również Pajor, co potwierdza, że zawodniczka wróciła już do treningów i przygotowuje się do powrotu na boisko. W tym samym tonie napisano artykuł w "Mundo Deportivo".

"Kika Nazareth i Ewa Pajor trenują już razem z resztą zespołu i konsekwentnie zbliżają się do powrotu na boisko. Obie napastniczki odbyły piątkową sesję treningową pod okiem Pere Romeu i ponownie pojawiły się dziś na zajęciach poprzedzających niedzielny mecz ligowy z Deportivo Abanca na stadionie Johan Cruyff" - czytamy w artykule. Dziennikarze dodają, że Pajor do treningów wróciła w tym tygodniu.

Ewa Pajor błyszczy w FC Barcelonie. Teraz zdradza kulisy początków, to powiedział jej Laporta. WIDEO Eleven Sports Eleven Sports

Ewa Pajor Marcin Golba AFP

Ewa Pajor Urbanandsport AFP