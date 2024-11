Niespodziewane wieści ws. przyszłości Lewandowskiego. Barcelona mocno rozważa ten ruch

Robert Lewandowski na dłużej w Barcelonie? Są poważne plany

W Barcelonie panuje jednak przekonanie, że ta klauzula właściwie już jest zrealizowana i pozostanie Lewandowskiego w stolicy Katalonii do 2026 roku biorą za pewnik. Ale to nie wszystko. Już teraz zaczynają się plany, co dalej. I jak zaznaczają hiszpańscy dziennikarze, Blaugrana mocno rozważa przedłużenie kontraktu Polaka o jeszcze jeden sezon. Do 2027 roku.