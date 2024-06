Kylian Mbappe wysłał wiadomość. Gwiazdor Francji nie zostawił złudzeń

Kylian Mbappe ma za sobą bardzo udany indywidualnie sezon na poziomie klubowym, a przynajmniej tak wskazują liczby (44 gole +10 asyst przyp. red.). Francuz na mistrzostwa Europy w Niemczech przyjechał jednak z pewnymi zaległościami, które wynikały z tego, że wszyscy w Paryżu mieli pełną świadomość odejścia gwiazdy z klubu po zakończeniu sezonu. Luis Enrique, a więc trener Paris Saint-Germain wielokrotnie powtarzał, że czas nauczyć się grać bez Mbappe i swoje słowa wcielił w życie. Reklama

Na ostatnie sześć meczów ligowych Francuz grał stosunkowo mało jak na siebie, bo na tym odcinku czasowych gwiazdor wystąpił w pełnym wymiarze czasowym jedynie w trzech spotkaniach, co dotychczas nie było mu zbyt dobrze znane. W związku z tym przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Francji istniały pewne obawy o kondycję fizyczną Mbappe. Jak się okazuje, były one bardzo uzasadnione, co potwierdziły kolejne dni przed rozpoczęciem Euro 2024.

Mbappe gotowy na Euro 2024. Jasny sygnał

Gwiazdor najpierw zagrał na pełnym dystansie czasowym w meczu z Luksemburgiem i zaprezentował się znakomicie. Przed starciem z Kanadą pojawiły się jednak informacje o kontuzji pleców i problemach z kolanem. W związku z tym Mbappe zagrał w meczu z reprezentantami kadry "Klonowego Liścia" ledwie 17 minut. Po tym spotkaniu głosy o problemach zaczęły się nasilać, a kapitan kadry trenował jedynie indywidualnie. Niektórzy dziennikarze zaczęli nawet spekulować, że w fazie grupowej może nie zagrać. Reklama

Na ledwie dwa dni przed pierwszym meczem Francuzów na Euro 2024 sytuacja Mbappe wciąż jest jedną wielką niewiadomą. Sam zainteresowany wysłał do kibiców bardzo optymistyczną wiadomość. - Witajcie wszyscy fani reprezentacji Francji. Dotarliśmy już do Niemiec. Mamy nadzieję, że wielu z was przyjdzie. Jesteśmy gotowi do zrobienia wielkich rzeczy - powiedział w filmiku, który został opublikowany na francuskim profilu UEFA Euro 2024 na portalu X (dawniej Twitter).

Swoje trzy grosze do sytuacji Mbappe dorzucił także Oliver Giroud. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Francji został zapytany o kapitana kadry na konferencji prasowej. - Mbappe będzie gotowy na pierwszy mecz - przekazał napastnik "Kogutów". To bardzo dobre wiadomości dla Francuzów, którzy z pewnością chcą zapewnić sobie awans już po dwóch meczach, aby do pojedynku z reprezentacją Polski podejść w możliwie najbardziej rezerwowym zestawieniu.

Kylian Mbappe / AFP

