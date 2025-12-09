Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza w Krakowie, Wisła wydała komunikat. W tle chęć odejścia 18 trenerów

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

We wtorkowe południe "TVP Sport" przekazało sensacyjne wieści, zgodnie z którymi 18 trenerów Wiślackiej Szkoły Futbolu zadeklarowało gotowość odejścia ze stanowiska. Szybko doczekaliśmy się reakcji Wisły Kraków, która za pośrednictwem oficjalnego komunikatu wyjaśniła, że wspomniany podmiot "stanowi odrębną i niezależną organizację".

Szal klubowy Wisła Kraków trzymany w górze przez kibica na tle tłumu innych kibiców, dominują kolory czerwony, biały i niebieski.
Wisła KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Jak czytamy w artykule Mateusza Migi z "TVP Sport", aż 18 trenerów Wiślackiej Szkoły Futbolu wyraziło gotowość na odejście z pracy z akademii, która prowadzona jest przez TS Wisła Kraków. Prezesem tej organizacji jest Tomasz Jażdżyński.

Powodem buntu szkoleniowców jest zwolnienie dyrektora szkółki - Leszka Kozioła. Z tekstu dowiadujemy się, że przyszłość akademii "stanęła pod dużym znakiem zapytania". W szkółce trenuje około 450 dzieci w wieku od 4 do 15 lat, których rodzice ponoć także rozważają wycofanie swoich potomków z akademii w zaistniałych okolicznościach.

Wisła Kraków reaguje na doniesienia medialne. Afera w Krakowie

"Informujemy, że w przypadku utrzymania decyzji Zarządu wszyscy Koordynatorzy i Trenerzy jednomyślnie zadeklarowali gotowość rozwiązania umów z Klubem. Uważamy, że każdy członek zespołu powinien być traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Podkreślamy, że nadal mamy jednak nadzieję na polubowne i konstruktywne rozwiązanie tej sytuacji. Liczymy, że Zarząd Klubu ponownie przeanalizuje podjętą decyzję" - pisali trenerzy w liście do Wiślackiej Szkoły Futbolu, którego cała treść widnieje na łamach "TVP Sport".

Napisano, że Kozioł z projektem jest związany od momentu jego stworzenia w 2020 roku i to on jest odpowiedzialny za jego budowę i rozwój.

Bardzo szybko na wieści te zareagowała Wisła Kraków. Klub prowadzony przez Jarosława Królewskiego wyraźnie zaznaczył, że z Wiślacką Szkołą Futbolu nie łączy go nic.

"W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami pragniemy jednoznacznie wyjaśnić, że Wisła Kraków nie jest w żaden sposób powiązana z prowadzoną przez Towarzystwo Sportowe tzw. Wiślacką Szkołą Futbolu" - czytamy w komunikacie.

Dodano także, że "WSF, podobnie jak samo stowarzyszenie, stanowi odrębną i niezależną organizację, nad którą TS Wisła Kraków S.A. nie sprawuje żadnego nadzoru ani zarządu".

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach cieszy się z bramki na murawie stadionu, wokół nich widoczni kibice na trybunach oraz fotograf na skraju boiska.
Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Jarosław Królewski
Jarosław KrólewskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Kibice Wisły Kraków
Kibice Wisły KrakówBeata ZawadzkaEast News

