Burza w Krakowie, Wisła wydała komunikat. W tle chęć odejścia 18 trenerów

Jak czytamy w artykule Mateusza Migi z "TVP Sport", aż 18 trenerów Wiślackiej Szkoły Futbolu wyraziło gotowość na odejście z pracy z akademii, która prowadzona jest przez TS Wisła Kraków. Prezesem tej organizacji jest Tomasz Jażdżyński.

Powodem buntu szkoleniowców jest zwolnienie dyrektora szkółki - Leszka Kozioła. Z tekstu dowiadujemy się, że przyszłość akademii "stanęła pod dużym znakiem zapytania". W szkółce trenuje około 450 dzieci w wieku od 4 do 15 lat, których rodzice ponoć także rozważają wycofanie swoich potomków z akademii w zaistniałych okolicznościach.

Wisła Kraków reaguje na doniesienia medialne. Afera w Krakowie

"Informujemy, że w przypadku utrzymania decyzji Zarządu wszyscy Koordynatorzy i Trenerzy jednomyślnie zadeklarowali gotowość rozwiązania umów z Klubem. Uważamy, że każdy członek zespołu powinien być traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Podkreślamy, że nadal mamy jednak nadzieję na polubowne i konstruktywne rozwiązanie tej sytuacji. Liczymy, że Zarząd Klubu ponownie przeanalizuje podjętą decyzję" - pisali trenerzy w liście do Wiślackiej Szkoły Futbolu, którego cała treść widnieje na łamach "TVP Sport".

Napisano, że Kozioł z projektem jest związany od momentu jego stworzenia w 2020 roku i to on jest odpowiedzialny za jego budowę i rozwój.

Bardzo szybko na wieści te zareagowała Wisła Kraków. Klub prowadzony przez Jarosława Królewskiego wyraźnie zaznaczył, że z Wiślacką Szkołą Futbolu nie łączy go nic.

"W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami pragniemy jednoznacznie wyjaśnić, że Wisła Kraków nie jest w żaden sposób powiązana z prowadzoną przez Towarzystwo Sportowe tzw. Wiślacką Szkołą Futbolu" - czytamy w komunikacie.

Dodano także, że "WSF, podobnie jak samo stowarzyszenie, stanowi odrębną i niezależną organizację, nad którą TS Wisła Kraków S.A. nie sprawuje żadnego nadzoru ani zarządu".

