Fatalna wiadomość ws. reprezentanta Polski. Te słowa brzmią jak wyrok

Jakub Kiwior to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich obrońców ostatnich lat. Po solidnych występach we włoskiej Spezii zimą 2023 roku trafił do Arsenalu, który zapłacił za niego niecałe 20 milionów euro. Przygoda naszego kadrowicza w klubie z Londynu jest słodko-gorzka.