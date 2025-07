Szokujące kulisy wyboru selekcjonera. Jeden z kandydatów już zbierał sztab

To on miał być selekcjonerem? Już zbierał sztab, szokujące kulisy. "Był przekonany"

W gronie kandydatów do przejęcia kadry po Probierzu znajdował się również Jerzy Brzęczek, czyli selekcjoner Polaków w latach 2018-2021. W niedzielnym programie "Pogadajmy o piłce" Sebastian Staszewski ujawnił, że 54-latek jeszcze w sobotę wierzył, że to jego wybierze Cezary Kulesza. Co więcej, kontaktował się nawet z osobami, które widziałby w swoim sztabie.

Jeszcze wczoraj Jerzy Brzęczek miał takie przekonanie i taki sygnał dostawał z otoczenia, że ma szansę zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Wykonał wręcz ileś telefonów do ludzi, którzy potencjalnie byliby w jego sztabie. Miałem okazję z kilkoma z nich porozmawiać i oni mówili: nie no, taki był przekonany, że zostanie selekcjonerem

- Cezary Kulesza umie w tę aktorską grę. Ja natomiast skłaniam się do tej wersji, którą podał Tomasz Włodarczyk. Nie wiem, czy dokumenty zostały podpisane. Natomiast z tego co wiem, decyzja w głowie Cezarego Kuleszy już zapadła i to Jan Urban będzie trenerem Polski. Choć pamiętajmy, że Adam Nawałka też dzień przed ogłoszeniem Michniewicza był pewien, że to on jest wyborem Kuleszy - podkreślił ekspert.