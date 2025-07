Księżna Kate po finale Wimbledonu zwróciła się do Świątek. Błyskawiczna odpowiedź

Iga Świątek osiągnęła sukces, o którym w trakcie swojej kariery nie miała nawet odwagi marzyć. Polka po kilkunastu dniach rywalizacji na wimbledońskich kortach dotarła aż do finału, pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i sięgnęła po pierwsze w karierze trofeum Wielkiego Szlema na trawie. Prestiżową nagrodę nasza tenisistka odebrała z rąk patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club - księżnej Walii, Kate Middleton.

"Na korcie po prostu mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych słów o moim występie. Później, szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo byłam wszystkim trochę przytłoczona i chciałam zachować się odpowiednio i nie popełnić żadnego faux pas . Ogólnie cały proces otrzymywania trofeum od Jej Wysokości było czymś surrealistycznym. Jestem fanką rodziny królewskiej od dziecka, więc to był wspaniały moment i bardzo to doceniam " - wyjawiła rozradowana Iga Świątek podczas konferencji prasowej po wygranym finale.

Księżna Kate nie ograniczyła się jedynie do krótkiej wymiany zdań z nową mistrzynią Wimbledonu i już po zakończeniu sobotniej rywalizacji na londyńskich kortach zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z urywkami sobotnich meczów. Przy okazji zwróciła się do sześciokrotnej mistrzyni Wimbledonu, Igi Świątek.

Księżna Kate od wielu już lat pełni zaszczytną funkcję patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club i wręcza wielkoszlemowe trofea mistrzom Wimbledonu w grze pojedynczej kobiet i mężczyzn. Wyjątek członkini brytyjskiej rodziny królewskiej zrobiła w ubiegłym roku, kiedy to z powodu choroby nowotworowej ograniczyła się jedynie do jednej wizyty na wimbledońskich kortach. Wówczas wręczyła ona trofeum Carlosowi Alcarazowi, który pokonał Novaka Djokovicia 6:2, 6:2, 7:6.