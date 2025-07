Skandalista przyznał, co zrobiłby w finałowym meczu ze Świątek. Ciężko w to uwierzyć

Wiem, że to może brzmieć jak szaleństwo, ale w takim momencie po prostu kompletnie odpuściłbym tego seta. Oddałbym go bez walki, wyrzucił do kosza. Nie dałbym mojej rywalce złapać żadnego rytmu... zagrałbym to jak w boksie. Oddałbym seta i szykował się na drugiego. Cztery serwisy od dołu i zacząć od nowa