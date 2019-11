Szwajcaria i Dania zostały w poniedziałek 18. i 19. drużyną pewną gry w piłkarskich mistrzostwach Europy 2020. Zostało już tylko pięć wolnych miejsc dla finalistów, spośród których jednego poznamy jeszcze w trwających eliminacjach.

Wcześniej awansowały: Polska, Belgia, Rosja, Włochy, Hiszpania, Ukraina, Anglia, Czechy, Francja, Turcja, Finlandia, Szwecja, Austria, Chorwacja, Holandia, Niemcy i Portugalia.

Euro 2020 nie będzie mieć jednego czy dwóch gospodarzy, a odbędzie się w dniach 12 czerwca - 12 lipca na 12 stadionach w 12 krajach. Decyzja o tym formacie ME zapadła w grudniu 2012 na spotkaniu Komitetu Wykonawczego UEFA. W ten sposób władze futbolu na Starym Kontynencie chciały uczcić 60. rocznicę pierwszych mistrzostw Europy.

W Kopenhadze, Bukareszcie, Amsterdamie, Dublinie, Bilbao, Budapeszcie, Glasgow, Monachium, Baku, Sankt Petersburgu, Rzymie oraz w Londynie rywalizować będą 24 zespoły, które zostaną podzielone na sześć grup. Ich losowanie odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie, choć nie będą jeszcze wtedy znani wszyscy uczestnicy.

Czterech ostatnich wyłonią marcowe turnieje barażowe z udziałem najlepszych drużyn pierwszej edycji Ligi Narodów UEFA, które nie przejdą klasycznych kwalifikacji. Wiadomo też, że drużyny z miast-współgospodarzy trafią do grup we własnych krajach i co najmniej dwa spotkania rozegrają przed własną publicznością. Zasady turnieju będą identyczne jak cztery lata wcześniej we Francji.

Drużyny pewne udziału w Euro 2020:

grupa A: Anglia, Czechy

grupa B: Ukraina, Portugalia

grupa C: Niemcy, Holandia

grupa D: Szwajcaria, Dania

grupa E: Chorwacja, ?

grupa F: Hiszpania, Szwecja

grupa G: Polska, Austria

grupa H: Francja, Turcja

grupa I: Belgia, Rosja

grupa J: Włochy, Finlandia