Dymitar Berbatow zakończył karierę

Dymitar Berbatow zakończył piłkarską karierę. Bułgarski napastnik przez ostatnie miesiące nie występował już w żadnej drużynie, lecz dopiero teraz postanowił ogłosić swoją decyzję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Hity w fazie grupowej. Bayern z Tottenhamem, Liverpool z Napoli. Wideo INTERIA.TV

38-letni Berbatow to jeden z najsłynniejszych bułgarskich piłkarzy w historii - największą popularność przyniosły mu występy w Bayerze Leverkusen (w latach 2001-2006), Tottenhamie Hotspur (2006-2008) i Manchesterze United (2008-2012). Z Bayerem dotarł do finału Ligi Mistrzów. Z kolei z Manchesterem United został klubowym mistrzem świata, dwukrotnie mistrzem Anglii, był też królem strzelców ligi angielskiej. Później grał jeszcze w Fulham, AS Monaco, PAOK-u Saloniki, a jego ostatnim klubem był indyjski Kerala Blasters.

Reklama

W reprezentacji Bułgarii rozegrał 78 spotkań i strzelił 48 goli.