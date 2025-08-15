Świetne wieści dla polskich klubów. Tego jeszcze nie było, historyczny sukces
Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa są ciągle w grze o fazę ligową europejskich pucharów. Przed polskimi zespołami decydujące dwumecze. Mistrzowie Polski mają szanse na Ligę Europy, a pozostałe trzy zespoły na Ligę Konferencji. Portal "Football Meets Data" wyliczył ich szanse przed ostatnią rundą eliminacji. Wszystko jasne!
Lech Poznań miał szansę zagrać w Lidze Mistrzów, Legia Warszawa w Lidze Europy, a Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Tak byłoby w idealnym scenariuszu zaplanowanym na sezon 2025/26. Poznaniacy przegrali jednak z Crveną Zvezdą Belgrad w 3. rundzie eliminacji LM, a warszawianie w 3. rundzie el. LK ulegli AEK Larnaka. Porażki na szczęście nie wyrzuciły ich z europejskich pucharów, ponieważ Lech powalczy z Genk o Ligę Europy, a Legia zagra z Hibernian o Ligę Konferencji. W tych ostatnich rozgrywkach ciągle grają także Raków i Jagiellonia, które w czwartkowy wieczór awansowały do decydującej rundy.
Cztery polskie kluby w Lidze Konferencji? Jednoznaczne wyliczenia
Tym samym w ostatnich rundach mamy wszystkie cztery zespoły. Taka sytuacja w przypadku polskich zespołów ma miejsce pierwszy raz w historii. A może być jeszcze lepiej!
Portal "Football Meets Data" przygotował projekcję zespołów, które zagrają w fazach grupowych europejskich pucharów. Wynika z niej, że w fazie ligowej Ligi Konferencji zagrają cztery polskie kluby. To oznacza, że Lech przegra dwumecz z Genk, a pozostałe trzy polskie kluby stoczą ponownie zwycięskie boje. Według "Football Meets Data" mistrzowie Polski mają zaledwie 36%, aby pokonać rywala z Belgii.
Patrząc na współczynniki widać, że polskie zespoły wcale nie będą najsłabsze w rozgrywkach. Legia znalazłaby się w pierwszym koszyku, Lech w trzecim, Jagiellonia w czwartym, a Raków w szóstym. To sprawiłoby, że miałby szanse na kolejną przygodę w europejskich pucharach. Podobną do tej, jaką Legia i Jagiellonia miały przed rokiem, gdy dotarły do ćwierćfinału LK.
Polskie kluby w 4. rundzie:
- Lech Poznań - Genk
- Jagiellonia Białystok - Dinamo City Tirana
- Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali
- Legia Warszawa - Hibernian
Mecze 4. rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji zaplanowano na 21 i 28 sierpnia.