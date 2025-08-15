Świetne wieści dla polskich klubów. Tego jeszcze nie było, historyczny sukces

Lech Poznań miał szansę zagrać w Lidze Mistrzów, Legia Warszawa w Lidze Europy, a Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Tak byłoby w idealnym scenariuszu zaplanowanym na sezon 2025/26. Poznaniacy przegrali jednak z Crveną Zvezdą Belgrad w 3. rundzie eliminacji LM, a warszawianie w 3. rundzie el. LK ulegli AEK Larnaka. Porażki na szczęście nie wyrzuciły ich z europejskich pucharów, ponieważ Lech powalczy z Genk o Ligę Europy, a Legia zagra z Hibernian o Ligę Konferencji. W tych ostatnich rozgrywkach ciągle grają także Raków i Jagiellonia, które w czwartkowy wieczór awansowały do decydującej rundy.

Cztery polskie kluby w Lidze Konferencji? Jednoznaczne wyliczenia

Tym samym w ostatnich rundach mamy wszystkie cztery zespoły. Taka sytuacja w przypadku polskich zespołów ma miejsce pierwszy raz w historii. A może być jeszcze lepiej!

Portal "Football Meets Data" przygotował projekcję zespołów, które zagrają w fazach grupowych europejskich pucharów. Wynika z niej, że w fazie ligowej Ligi Konferencji zagrają cztery polskie kluby. To oznacza, że Lech przegra dwumecz z Genk, a pozostałe trzy polskie kluby stoczą ponownie zwycięskie boje. Według "Football Meets Data" mistrzowie Polski mają zaledwie 36%, aby pokonać rywala z Belgii.

Rozwiń

Patrząc na współczynniki widać, że polskie zespoły wcale nie będą najsłabsze w rozgrywkach. Legia znalazłaby się w pierwszym koszyku, Lech w trzecim, Jagiellonia w czwartym, a Raków w szóstym. To sprawiłoby, że miałby szanse na kolejną przygodę w europejskich pucharach. Podobną do tej, jaką Legia i Jagiellonia miały przed rokiem, gdy dotarły do ćwierćfinału LK.

Polskie kluby w 4. rundzie:

Lech Poznań - Genk

Jagiellonia Białystok - Dinamo City Tirana

Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali

Legia Warszawa - Hibernian

Mecze 4. rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji zaplanowano na 21 i 28 sierpnia.

Lech Poznań - Crvena zvezda STARSPORT/Shutterstock East News

Raków jest na dobrej drodze, aby awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji Waldemar Deska PAP

Jagiellonia awansowała do 4. rundy el. Ligi Konferencji Artur Reszko PAP

Podsumowanie roku 2024: Występy polskich klubów w Lidze Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport