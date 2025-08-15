Fatalna sytuacja Zmarzlika. Mistrz świata ma problem, musi liczyć na cud

Bartosz Zmarzlik ma na swoim koncie trzy tytuły Indywidualnego Mistrza Polski, ale wiele wskazuje na to, że w tym roku nie dorzuci kolejnego do kolekcji. Sukces w tych zawodach to jeden z głównych celów żużlowca na ten sezon. Przed rokiem sensacyjnie stracił złoto na rzecz Macieja Janowskiego. Teraz możemy mieć powtórkę z rozrywki.

Finał IMP w Częstochowie. Zmarzlik musi liczyć na cud

Fakty są takie, że przed ostatnim turniejem mistrz świata traci do prowadzącego Patryka Dudka sześć punktów. Przed sobą ma jeszcze Dominika Kuberę z dwoma punktami straty. Zmarzlik musi więc gonić, choć odrobienie tak dużej straty w zaledwie jednym turnieju może graniczyć z cudem.

Tym bardziej, że Patryk Dudek jest w tym roku rewelacyjny i rzadko przydarzają mu się wpadki. Inna sprawa, że akurat w Częstochowie Bartosz od dłuższego czasu spisuje się rewelacyjnie. Można by rzecz, że miejscowy tor jest idealnie skrojony pod jego możliwości. To długi i szeroki obiekt promujący zawodników potrafiących wyprzedzać. A to największa umiejętność mistrza świata.

Menedżer Motoru Lublin ostrzega Zmarzlika

- Bartkowi będzie ciężej zdobyć tytuł mistrza Polski niż mistrzostwo świata w Grand Prix - skomentował kilka dni temu w "Kolegium Żużlowym" Jacek Ziółkowski, menedżer Motoru Lublin.

Tak czy siak, pewne jest to, że Zmarzlika czeka teraz bardzo wymagający okres. Brak złota w IMP i ewentualny brak tytułu w Grand Prix byłby z pewnością dużą porażką mistrza świata, choć on sam studzi emocje i mówi, że już nic nie musi. To w dużej mierze jednak zasłona dymna. Bartosz to niezwykle ambitny zawodnik, który zawsze chce być pierwszy.

Początek zawodów w Częstochowie o godz. 19:00. Relacja tekstowa na portalu Interia.

