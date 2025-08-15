"To absurdalne". Agent Sabalenki grzmi, w tle rosyjska agresja zbrojna

3,5 roku temu Rosja rozpoczęła pełnoskalową, zbrojną inwazję na Ukrainę, wykorzystując do ataku na sąsiadujący kraj m.in. tranzyt wojsk przez terytorium Białorusi. Sytuacja ta znalazła swój oddźwięk również i w świecie sportu - w ramach wielu dyscyplin Rosjanie czy Białorusini do dziś nie mogą rywalizować w międzynarodowych rozgrywkach, w niektórych przypadkach jednak potraktowano ich relatywnie łagodniej.

Przykładem może być tutaj chociażby tenis - rosyjscy i białoruscy zawodnicy i zawodniczki w żadnym momencie nie zostali zawieszeni przez ATP i WTA, natomiast nie mogą oni grać pod swymi flagami narodowymi. Choć to dość delikatny rodzaj sankcji, to raz na jakiś czas tak czy inaczej powraca dyskusja dotycząca zaniechania zakazu.

Agent Sabalenki: To absurdalne, że obok nazwiska Aryny nie ma flagi Białorusi

W temacie tym wypowiedział się ostatnio m.in. Stuart Duguid, agent, który opiekuje się m.in. interesami chyba najbardziej znanej obecnie białoruskiej sportsmenki - Aryny Sabalenki. Duguid podzielił się swymi refleksjami w rozmowie z Anną Czakwetadze, byłą rosyjską tenisistką, dla portalu "First & Red".

W pewnej chwili podczas wywiadu padło pytanie o to, jakie rynki sportowe są obecnie najbardziej atrakcyjne dla sponsorów. "USA to numer jeden, Chiny numer dwa, a numerem trzecim... prawdopodobnie wciąż pozostaje Japonia. Dalej bardzo blisko nich są Francja, Wielka Brytania, Australia, państwa Wielkiego Szlema, jeśli mówimy to wszystko w kontekście tenisistów" - stwierdził. "A Białoruś?" - zagadnęła wówczas Czakwetadze.

"Nie wiem, co mogę powiedzieć pod względem politycznym, ale wyrażę otwarcie swoją opinię. Sytuacja Aryny nie jest idealna, ale myślę, że był to większy problem jakieś dwa - trzy lata temu i że ludzie rozumieją, iż istnieje podział między nią a polityką" - orzekł.

Uważam, że to absolutnie absurdalne, że obok jej nazwiska nie może pojawić się flaga, to samo tyczy się Rosjan

"Myślenie, że jest zamieszana [w wojnę] to absurd, ona jest tenisistką. Upłynęło sporo czasu i można by wrócić do tego, jak było wcześniej. Myślę, że ludzie na zachodzie wiedzą, że Aryna jest Białorusinką, ale jest też zawodniczką rangi globalnej, międzynarodowej - i to jest różnica. Ludzie widzą ją w roli światowej gwiazdy, a nie jedynie przedstawicielki niszowego, wschodnioeuropejskiego rynku, dlatego myślę, że będziemy odnosić sukcesy" - skwitował.

Sabalenka walczy o kolejne trofeum. Białorusinka jest już w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati

Aryna Sabalenka jest obecnie w trakcie współzawodnictwa rangi 1000 w Cincinnati - podczas tego turnieju ogrywała już Vondrousovą, Raducanu i Bouzas Maneiro, a przed nią kolejne hitowe starcie - 15 sierpnia skrzyżuje rakietę z Jeleną Rybakiną. Być może niebawem znów spróbuje swoich sił też przeciwko Idze Świątek - Polkę w ćwierćfinale czeka tymczasem starcia z Rosjanką - Anną Kalinską.

