Ostatnio jednak Michalak mógł się jednak czuć mniej ważny dla reprezentacji, bo był rezerwowym i nie dostawał wielu szans. W poprzednim meczu towarzyskim ze Szwecją zagrał nieco ponad trzy minuty (zero punktów). Dzień wcześniej w zamkniętym sparingu z tym rywalem zdobył cztery punkty. Błysnął w spotkaniu kontrolnym z Serbią (12 punktów), ale wcześniej w meczach z Senegalem i Islandią znów był rezerwowym. W sumie w tych spotkaniach zdobył dziewięć oczek.

A przecież nie tak dawno pokazał, że potrafi być liderem. Jak choćby podczas jedynego wygranego podczas kwalifikacji do Eurobasketu. W meczu z Estonią (88:86) zdobył aż 29 punktów. I też na boisku pojawił się w roli rezerwowego. A przecież Michalak to świetny rzucający obrońca. Był królem strzelców Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2019/2020 (średnia 21,94 pkt.), co potwierdził rok później w niemieckiej Bundeslidze (20,5).

W czwartek przeciwko Gruzji ponownie był zmiennikiem. Do przerwy lepiej grali rywale i prowadzili ośmioma punktami. Byłoby dużo gorzej, gdyby nie skuteczność Michalaka. 32-letni zawodnik do przerwy zdobył 13 z 17 punktów. W całym meczu na parkiecie spędził nieco ponad 16 minut, a i tak był najskuteczniejszym zawodnikiem. Zresztą zmiennicy sisali się bardzo dobrze, bo zdobyli połowę punktów. Oprócz Michalaka 16 dorzucił Tomasz Gielo.

- Dużo lepiej człowiek czuje się po takim spotkaniu. Jeśli spojrzeć na potencjał tej drużyny, to w każdym momencie może ktoś wystrzelić. Do tej pory podczas tych przygotowań grałem słabo lub średnio, więc ten mecz jest dla mnie bodźcem i powodem do optymizmu - przyznaje Michalak.

W pierwszej połowie Gruzini zdominowali Polaków pod względem fizycznym. Po przerwie biało-czerwoni potrafili się postawić i odrobić straty. - Podczas letnich przygotowań do dużych turniejów zawsze naszą bazą była obrona. To dawało nam przewagę nad potencjalnie bardziej utalentowanymi rywalami. To wygląda coraz lepiej, ale wciąż są elementy wymagający poprawę - mówi Michalak. - To właśnie ta fizyczność, by od początku meczu twardo postawić się przeciwnikowi. To jednak trzeba utrzymywać na wysokim poziomie przez cały mecz, a nie tylko, jak z Gruzją, w drugiej połowie.

Zwrócił na to uwagę także trener Milicić: - W drugiej połowie pokazaliśmy ten pazur. W obronie potrafiliśmy zagrać mocniej w kontakcie z rywalem. To my inicjowaliśmy, a nie czekaliśmy na nich, żebyśmy odpowiedzieli. Wręcz przeciwnie, pierwsi na boisku zadziałaliśmy.

Michalak zdobył więcej punktów niż nowy nabytek polskiej kadry - Jordan Loyd (15 punktów). W naturalizowanym Amerykaninie pokłada jednak duże nadzieje. - Jordan dołączył niedawno i jest z nami dopiero od tygodnia. Większość zawodników jest w tym składzie od dłuższego czasu i on z każdym meczem będzie coraz lepszy, a i tak już wygląda dobrze - podkreśla Michalak. - Na pierwszy rzut oka widać, że to zawodnik z wysokiej półki. Z każdym spotkaniem, z każdym treningiem będzie dochodził do optymalnej dyspozycji. Rzuca się w oczy jego swoboda gry i cierpliwość. Potrafi znaleźć pozycje do rzutu, że można na niego liczyć, że kiedy będzie miał piłkę w rękach, będzie wiedział, co z nią zrobić.

