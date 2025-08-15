Piotr Należyty: Nie uważam, aby Superliga przeżywała kryzys

Damian Wysocki: Nie będziemy robić rozgrzewki. Zacznijmy od pytania, które pewnie zdefiniuje resztę rozmowy. Czy Superliga przeżywa obecnie największy kryzys od momentu powołania ligi zawodowej?

Piotr Należyty: - Absolutnie nie uważam, aby Superliga przeżywała kryzys, wręcz przeciwnie. Oczywiście, mamy problemy z pojedynczymi klubami. Jeśli spojrzymy na wszystkie ligi w Polsce, to w ostatnich latach między 20 a 30 drużyn przeżywało podobne historie. Nie jest to zależne od nas. Cieszymy się z tego, co udało się dokonać w minionych sezonach. Ostatnio podsumowaliśmy naszą strategię, co udało się zrobić, jak zwiększyliśmy wypłaty dla klubów, pozyskaliśmy nowych sponsorów, sprzedaliśmy prawa medialne, medialne bukmacherskie, międzynarodowe, dla sztucznej inteligencji, przeszliśmy ogromną transformację cyfrową, zrealizowaliśmy szereg projektów szkoleniowych, kluby korzystają z monitoringu mediów, sponsoringu, cyfrowej platformy dla trenerów. Pięć lat temu było kilkadziesiąt transmisji meczów, teraz pokazywane są wszystkie 352. Materiałów wideo z meczów produkowaliśmy może kilkadziesiąt, dziś jest to ponad tysiąc, a skróty z meczu są gotowe bezpośrednio po zakończeniu spotkania. Było tego bardzo dużo i mógłbym dalej wymieniać. Co więcej, jako jedyna liga w Polsce rok rocznie znajdujemy się w TOP3 najlepszych organizacji w kraju pod kątem rozwoju w konkursach branżowych, niektóre z nich wygraliśmy. Wykonaliśmy masę elementów, na które mamy realny wpływ. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Są kwestie, gdzie mamy bardzo ograniczone możliwości. Myślę, że mówi pan właśnie o nich. Nie jesteśmy z tego zadowoleni.

Ostatnie miesiące to jednak problemy kilku klubów. Górnik Zabrze i Azoty Puławy u mężczyzn, Sośnica Gliwice wśród kobiet. Różnych historii, wpływających na obraz klubowej piłki ręcznej w Polsce, było całkiem sporo. Czy to sygnał do zmian w procesie licencyjnym, aby jeszcze mocniej badać finanse klubów, ich możliwości?

- Zawsze należy przyglądać się sytuacji i szukać miejsc do poprawy. Nie jestem odpowiedzialny za proces licencyjny. On leży w gestii Komisarza Ligi. On jest zupełnie odrębną jednostką, której kompetencje delegował Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Nasze przepisy są jednymi z bardziej restrykcyjnych w kraju, porównując je z innymi dyscyplinami halowymi.

W ostatnim czasie pojawiało się sporo informacji, które nie zawsze były zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli mówimy o tych trzech klubach, to nie wiem, jak są zarządzane kwestie wewnętrzne. My w momentach, w których zawodnicy lub zawodniczki mają problemy z wypłatami zabezpieczamy środki. Teraz gracze Górnika mogą zgłosić się do Komisarza Ligi. Zamroziliśmy wypłatę pieniędzy dla klubu. Jeśli zabraknie rozliczenia kontraktów, to my go dokonamy.

To pieniądze z poprzedniego sezonu? Subwencja nie została wypłacona?

- Wypłacamy ją w transzach. Są trzy albo cztery, a w tej ostatniej dochodzą również pieniądze za miejsce. Te środki zostały zamrożone, bo Górnik nie spełnił wymogów licencyjnych, a my musieliśmy zabezpieczyć interes zawodników. To dla nas priorytet.

Wracając do wcześniejszego pytania, jeśli chodzi o Gliwice, to również więcej mógłby powiedzieć Komisarz. Z tego, co mi przekazał, to mamy do czynienia z klubem, który dołączył do ligi zawodowej i musi uczyć się pewnych rzeczy. Wiedzieliśmy, że tam mogą być przesunięcia niektórych płatności, ale nie takie, które wynikają z problemów finansowych.

W przypadku Azotów, moment straty głównego sponsora zawsze jest bardzo trudny. Kilka miesięcy temu Grupa Azoty wycofała się z całego sportu. Klub szukał zastępstwa. Jako Superliga, staramy się pomagać w takich sytuacjach. Prowadziliśmy m.in. rozmowy w mieście. Osobiście spotykałem się z prezydentem Puław. To samo chciałem zrobić w Zabrzu, ale klub postanowił sam prowadzić rozmowy. Niestety, nie unikniemy takich sytuacji. Do końca była jednak perspektywa, aby Górnik grał dalej. W Puławach sytuacja była lepsza. Chcielibyśmy, aby zawsze było stabilnie, żebyśmy mogli rozmawiać tylko o sporcie. W medialnych przekazach pojawiło się jednak dużo głuchego telefonu. Czasami było w tym jakieś ziarnko prawdy, ale po weryfikacji, zgodnie z naszymi kompetencjami, nie zawsze wszystko zgadzało się ze stanem faktycznym.

Mecz Azotów Puławy z MKS Zagłębiem Lubin w sezonie 2024/2025 Piotr Dziurman/REPORTER East News

W ostatnich tygodniach, w męskiej Superlidze, można było odnieść wrażenie, że liga była jakby zakładnikiem dwóch klubów, czyli Górnika i Azotów. Nie dało się wcześniej tego wyjaśnić? Czy to wynikało tylko ze względów proceduralnych?

- W poprzednich latach wydawaliśmy licencje na przełomie czerwca i lipca. Następnie pojawiał się terminarz. Teraz było tylko kilka dni różnicy. Niemniej, wcześniej zapowiedzieliśmy klubom, aby postępowanie licencyjne było prowadzone szybciej, żeby terminarz opublikować w pierwszej połowie czerwca. Tak też go stworzyliśmy. Teraz spotkaliśmy się jednak z wyjątkową sytuacją i Komisarz Ligi wydłużył pewne terminy. Trwały rozmowy. W Zabrzu nadzieję dało referendum. W Puławach sytuacja była totalnie inna. Azoty złożyły wszystkie dokumenty, na czas składania posiadały budżet gwarantowany. Później musiały potwierdzić dodatkowe przychody. Wiedzieliśmy, że negocjacje ze sponsorami, z dużym prawdopodobieństwem, zakończą się sukcesem. Docelowo chciałbym, aby wszystko było jasne wcześniej. Teraz stanęliśmy przed wyzwaniem: albo zamykamy wszystko w czerwcu - i brzydko mówiąc "uwalilibyśmy" dwa kluby - albo daliśmy szansę na ich dalsze funkcjonowanie.

Wiemy, że Azoty są uratowane, skompletowały całkiem niezły skład, ale czy Superliga ma pewność, że ich budżet jest odpowiednio zabezpieczony, bo nie pojawiły się jeszcze informacje o nowych sponsorach.

- Wszystkie dokumenty były odpowiednio weryfikowane. O szczegóły należy pytać Piotra Łebka.

Pytam o to, bo to jednak Superliga wydaje licencje i bierze na siebie odpowiedzialność, uprawomocnia, legitymuje. Znów można wrócić do procesu. Nie brakuje głosów, że ktoś może zrobić np. klub na Ligę Centralną, ale za mniejsze pieniądze…

- Wymagany przez nas budżet wynosi dwa miliony złotych. Mamy go już od kilku lat. Jeśli policzymy koszty logistyczne, wynagrodzenia zawodników, to nie da się grać poniżej tego progu w sporcie profesjonalnym. Kiedy obserwuje kluby Ligi Centralnej, to myślę, że jest tam do wykonania duża praca. Nie każdy chce awansować do rozgrywek, które mają dużo większe wymagania sportowe, organizacyjne i marketingowe. Fajnie, że w ostatnim czasie udało się doprowadzić do sytuacji, że drużyny awansowały. Wcześniej były z tym problemy. Teraz sytuacja uległa zmianie.

Nasz budżet nie jest wcale taki duży. Jeśli chodzi o postępowanie licencyjne, to w ostatnich 10 latach, zdarzało się niewiele sytuacji, w których ktoś miał większe problemy w trakcie rozgrywek. Są drobniejsze sprawy, przesunięcia. Bezpośrednio współpracujemy z klubami. Jeśli ktoś się wycofał, to dopiero po zakończeniu sezonu, bo nie udało mu się zbudować budżetu. Wydaje mi się, że nie ma problemów z rozliczeniami. W ostatnich latach przejęliśmy w zarządzanie ligę kobiet i zawodniczki mocno podkreślają, że kiedy przeszły do ligi zawodowej, to czują zmianę pod względem bezpieczeństwa ich kontraktów. Wszystko jest pilnowane i sprawdzane. Pewnie można dokonać jeszcze usprawnień, bo zawsze można, ale wątpię, że należy posunąć się do jakichś drastycznych kroków.

W najbliższym sezonie męska Superliga będzie liczyła 13 zespołów. Jak było ze Śląskiem Wrocław? Na finiszu całego zamieszania, klub poinformował, że chciał złożyć dokumenty, nawet bez zwrotu subwencji.

- Od maja Śląsk posiadał informację, że jeśli nastąpi negatywny scenariusz w przypadku jakiegoś klubu, to rozważamy możliwość utworzenia postępowania o dziką kartę. Jest tak ustalone, że jej koszt równa się środkom, które wypłaca Superliga. Można powiedzieć, że jest darmowa, bo kompensujemy ją swoimi świadczeniami. W Lidze Centralnej płaci się za udział. Uważamy, że to uczciwe podejście. Wrocławianie sukcesywnie odpowiadali, że nie są zainteresowani takim rozliczeniem. W związku z tym, zamknęliśmy ten temat, a ZPRP ogłosił kształt wszystkich rozgrywek.

Później, rzeczywiście, wpłynęło pismo, ale było to już po zamknięciu terminów. Śląsk miał podaną datę graniczną. W związku z tym, musieliśmy odmówić. Dużo rozmawialiśmy o kształcie ligi. To moment przejściowy. Lepiej byłoby grać w 14 drużyn. W naszej dyskusji, już od dłuższego czasu, pojawiał się temat dwunastozespołowej ligi. Wcześniej nie podejmowaliśmy takiej decyzji. Teraz po konsultacji z Superligą i Radą Nadzorczą Spółki, Związek Piłki Ręcznej w Polsce podjął decyzję o przeprowadzeniu zmian, bo to finalnie do związku należą te kompetencje

Wiemy, że przy 14 stabilnych klubach trudno byłoby przeprowadzić taką reformę. Teraz nadarzyła się po prostu szansa? Czy rzeczywiście 12 drużyn to wariant optymalny, który podniesie poziom?

- Szansa to złe słowo. Taka była sytuacja, rozważane to było wcześniej, więc podjęto decyzję, że to właśnie ten moment. Mnie zależy na tym, aby zwiększać liczbę meczów o stawkę. Po to wróciliśmy do play-offów. Przy fazie ligowej, często dochodziło do sytuacji, gdzie ramy tabeli były ułożone wcześniej i brakowało emocji. W systemie pucharowym gra zaczyna się od nowa. W minionym sezonie, na tym etapie, mieliśmy wiele świetnych spotkań, gdzie walka toczyła się w trzech meczach. Wcześniej mieliśmy zaciętą rywalizację o miejsce w samej ósemce. Jestem przekonany, że teraz będzie jeszcze ciekawiej, bo zrobi się ciaśniej w walce o utrzymanie. To punkt wyjścia do uatrakcyjniania ligi. Im więcej pojedynków na styku tym lepiej, to wpływa na wzrost zainteresowania.

Jakiś czas temu, w wywiadzie dla TVP Sport, powiedział pan, że chciałby, aby rywalizacja w play-offach była prowadzona do trzech zwycięstw. Czy jest to możliwe? Może meczów w fazie ligowej będzie mniej, ale przecież wiemy, jak jest napięty terminarz Ligi Mistrzów i rozgrywek reprezentacyjnych.

- Teraz nie zmieniamy systemu. W przyszłym sezonie będą cztery terminy mniej w fazie zasadniczej. Życzeniowo, chciałbym grać finały do trzech wygranych. To jednak kwestia osiągnięcia pewnego kompromisu. Musimy patrzeć na nasze najlepsze kluby. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce będą grały o Final4 Ligi Mistrzów. Nie możemy dołożyć im kolejnych, tak ważnych starć np. przed wyjazdem do Kolonii. Może będziemy rozmawiać, ale myślę, że na razie jesteśmy na "nie". Zobaczymy jeszcze, jak europejskie rozgrywki będą wyglądać po reformie. Też zwiększyliśmy liczbę spotkań między naszymi najlepszymi drużynami poprzez wprowadzenie Superpucharu.

Mam jeszcze jedno pytanie w temacie Górnika i Azotów. Wiemy, że kluby często uzależnione są od jednego, głównego źródła finansowania. Czasami to samorząd, czasami prywatny właściciel, czasami spółka skarbu państwa. Są korzyści, ale to też niesie ryzyko. Czy Superliga może mocniej pomagać zespołom, dawać narzędzia do szukania nowych sponsorów, a może sama będzie zwiększała jeszcze nagrody dla klubów?

- Na pewno nie będzie tak, że Superliga będzie w stanie utrzymywać kluby. Jeśli chodzi o dyscypliny halowe to płacimy przyzwoicie. Wysokość świadczeń dla klubów męskich oscyluje w okolicach 410 tysięcy złotych. 250 tysięcy to świadczenia finansowe, pozostałe to świadczenia rzeczowe. Do tego dochodzą dodatkowe, projektowe i nagrody, pokrywamy koszty opłat sędziów i delegatów. W gotówce bezpośrednio do klubów przekazujemy ok. sześć milionów złotych na rozgrywki męskie i żeńskie. Będziemy starali się to sukcesywnie zwiększać. W porównaniu z tym, co było wcześniej, te stawki wzrosły około dwukrotnie. Do tego dochodzą świadczenia rzeczowe.

Wcześniej, np. 80 procent klubów kupowało wodę czy odżywki, my poszukaliśmy dużego partnerstwa w tym zakresie. Staramy się edukować, pokazywać jak rozmawiać, wskazywać możliwości. Niektórzy potrafią z tego skorzystać lepiej, niektórzy słabiej. Na pewno jest ryzyko, aby opierać wszystko na jednym, dużym partnerze. Super, kiedy on jest, ale ważne, aby obudowywać go kolejnymi współpracami

Wcześniej, np. 80 procent klubów kupowało wodę czy odżywki, my poszukaliśmy dużego partnerstwa w tym zakresie. Staramy się edukować, pokazywać jak rozmawiać, wskazywać możliwości. Niektórzy potrafią z tego skorzystać lepiej, niektórzy słabiej. Na pewno jest ryzyko, aby opierać wszystko na jednym, dużym partnerze. Super, kiedy on jest, ale ważne, aby obudowywać go kolejnymi współpracami.

W naszym przypadku, kiedy spojrzymy na naszą piramidę sponsoringową, opierając porównanie nawet na tle Ekstraklasy, to mamy ją dobrze zbudowaną. Mamy jeszcze dwa, trzy miejsca. W przypadku większości lig, 50-90 procent to prawa mediowe. W naszym przypadku, dalej mamy do wykonania dużą pracę, aby zwiększać zainteresowanie widza. Telewizja musi być częściowo płatna, bo to daje możliwości na generowanie środków, które trafiają do klubów. Zbudowanie oglądalności jest kluczowe. I wymaga ogromu pracy całego środowiska piłki ręcznej.

Pytanie o telewizję jeszcze mam, ale pozostańmy w temacie związanym z pierwszym pytaniem. Rys wizerunkowych pojawiło się więcej. W ostatnich sezonach występuje duże napięcie między Superligą a Kielcami i Płockiem. Z różnych względów, było pełno oświadczeń, komunikatów, wpisów w mediach społecznościowych. Niedawno Mariusz Brudnicki, jeden z głównych sponsorów ORLEN Wisły i członek rady nadzorczej klubu, pokusił się o otwartą krytykę ligi. Też wiele przepychanek jest między klubami. Czy ustabilizowanie tych relacji jest kluczowe, czy są prowadzone jakieś wewnętrzne rozmowy między wszystkimi stronami?

- To toczy się od wielu, wielu lat. Dużo pracujemy z klubami na ten temat. Rozmawiamy o tym m.in. na wspólnych spotkaniach ligowych i indywidualnie. Kiedy łamane są procedury, to Komisarz Ligi wszczyna postępowania dyscyplinarne. W tym roku, przed meczami finałowymi, zrobiliśmy spotkanie Superligi i Związku Piłki Ręcznej w Polsce z władzami klubów, wspólnie. Po raz kolejny zwracaliśmy uwagę, że wymiana oświadczeń do niczego nie prowadzi, żeby wpłynąć na pewne rzeczy i rozmawiać o nich wewnętrznie. Przerzucanie się takimi dokumentami nic nie wnosi, poza tym, że wiele osób jest już tym zmęczonych. Przyłożyliśmy do tego dużo pracy. Przy finałach mieliśmy jedną sytuację, która nie powinna mieć miejsca. Mamy jednak dwa obszary: kadry zarządzające i sportowe. Długo pracowaliśmy nad tym, aby trenerzy i zawodnicy zachowywali się tak jak na Lidze Mistrzów, żeby była pełna kultura. Jestem zadowolony z tego, jak to wyglądało w tym sezonie. Zwracaliśmy uwagę nawet na tak prostą rzecz. Jeśli trener przechodzi ostentacyjnie obok delegata i nie potrafi mu podziękować, bo jest obrażony za jakąś decyzję, to do niczego nie dojdziemy. Mam nadzieję, że kluby będą za tym szły dalej. Z prezesami klubów spotykamy się wspólnie co najmniej dwa, trzy razy w roku. Zawsze zachęcamy do rozmowy. Czasami jakieś tematy wypływały od kibiców, którzy zwracali uwagę, że coś się wydarzyło. My mówiliśmy: poczekajcie, zweryfikujcie, ustalcie z drugim klubem. To niepotrzebne niesnaski. Zobaczymy, co będzie dalej.

Później pojawiały się jakieś wpisy, niezgodne ze stanem faktycznym. Tak było w przypadku Mariusza Brudnickiego. Spotkaliśmy się, ustaliliśmy, że to rozmowy wewnętrzne. Później wypłynęły rzeczy niezgodne z prawdą. Mogę powiedzieć, że był temat Polaków na boisku. Kluby dostały jasną informację, że jesteśmy otwarci na dialog w różnych obszarach, ale to wymaga rozmowy z innymi zespołami, związkiem, telewizją i sponsorami. Jeśli zmiany miałyby być wdrażane, to na lata, a nie na szybko. Do tego finalne decyzje podejmuje Związek Piłki Ręcznej, który kieruje się dobrem całej dyscypliny, a nie pojedynczych klubów czy osób. Później pojawiają się publiczne różne dziwne słowa. Nie chcę tego komentować. Nie będziemy rozmawiać przez media. W ramach rozgrywek jest szereg grup interesariuszy, z którymi musimy konsultować większe zmiany.

Tylko przepis o dwóch Polakach dotyczy przede wszystkim Płock i Kielc, których kadry są najbardziej międzynarodowe. Trenerzy Dujszebajew i Sabate czasami nie mogą wystawiać najsilniejszych siódemek, aby zgadzał się stan liczbowy. Czy jest szansa na jego modyfikacje?

- Ten przepis ma dwa obszary. On nie funkcjonuje wcale tak długo. To pięć, sześć sezonów. W PlusLidze bardziej restrykcyjny przepis działa od 15 lat. Tam na boisku może być tylko trzech obcokrajowców. Czy u nas mamy idealne rozwiązanie? Na pewno nie. Czy to rozwiązanie, które będziemy chcieli dalej wdrażać? Decyzję podejmuje związek. My możemy wyrażać swoje zdanie. Zawsze to robię. Staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Z perspektywy trenerów, zawsze tak będzie. Oni chcą zbudować najlepszy możliwy zespół. To samo dotyczyło ściągania sędziów z zagranicy. Od początku mówimy, że jesteśmy rozgrywkami polskimi. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której mamy siedmiu obcokrajowców na siedmiu obcokrajowców, jeszcze przy przyjezdnych sędziach. Krótkoterminowo, pewnie wszyscy byliby zadowoleni. Ale co będzie, w którym miejscu będziemy, za pięć lat? Młodzi zawodnicy też muszą dostawać swoje szanse. Dyskusja o przepisach trwa. Rozmawialiśmy o tym np. z telewizją. Ona uważa, że powinniśmy jeszcze mocniej restrykcyjnie podejść do tych zasad. Koszykówka, kiedyś uwolniła takie przepisy i doprowadziła do większych problemów w dyscyplinie.

A może rozwiązanie pośrednie, czyli jakiś limit minutowy na cały sezon dla młodych zawodników. Coś na kształt Pro Junior System, działającego w piłce. Tylko, czy Superliga i ZPRP będą mogły stworzyć system nagród?

- Finalne decyzje podejmuje związek. Rozmowy trwają. Sam rozmawiałem z przedstawicielami wszystkich klubów około trzech miesięcy temu. Prosiłem, żeby przemyśleli ten temat. Dla nas liczy się spojrzenie wszystkich drużyn. Są też tacy, którzy mówią, żeby nie ruszać tego przepisu. Może pozostaniemy przy dwóch Polakach, może związek uzna, że lepiej zwiększyć go do trzech, bo też taki kierunek jest brany pod uwagę. Może trzeba będzie zacisnąć zęby, ale skupić się na lepszym szkoleniu. Przed całym środowiskiem jest ogrom pracy, aby budować solidnych graczy. Cieszę się ze zmian w ZPRP. Projekt akademii ma wzmocnić kluby w zakresie szkolenia. Mam nadzieję, że nadzór nad tym będzie dobry, merytoryczny. To codzienna, mozolna praca. Trenerzy muszą być odpowiednio edukowani i wynagradzani. Do tego będzie jeden SMS, co też według mnie jest dobrym kierunkiem. Jeśli chodzi o finalny kształt przepisów, to nie potrafię tego określić. Moje prywatne zdanie jest takie, że dalej powinno być min. dwóch Polaków. To nie jest tak, że mam jakiś monopol, albo że nie jestem otwarty na dyskusje. Chętnie wysłuchamy wszystkich argumentów. Podobne rozmowy toczą się w PlusLidze. Tam kluby od lat walczą, aby zdjąć wspomniany przepis, bo chcą być jeszcze silniejsze. Wszystko jest utrzymywane. Jak się okazuje z korzyścią dla wyników Reprezentacji Polski i zainteresowania dyscypliną. Jeśli coś się wprowadza, to trzeba być konsekwentnym. U nas mówimy też o dwóch polskich graczach na siedmiu. To też nie wiadomo, jak dużo.

Sędziowie. Wspominaliśmy już o licznych oświadczeniach. Większość dotyczyło właśnie tego obszaru. Związek stawia na polskie pary. Na przestrzeni ostatnich sezonów, nie zabrakło pomyłek, również w innych pojedynkach niż na linii Kielce - Płock. Dyskusja trwa, czy niektórych "Świętych Wojen", stojących na bardzo wysokim poziomie sportowym i emocjonalnym, nie mogą prowadzić arbitrzy z zagranicy, którzy mają większe doświadczenie.

- Podobnie jak Joanna Brehmer (przewodnicząca Kolegium Sędziów ZPRP - przyp. red.), jestem zwolennikiem stawiania na polskich sędziów. Będziemy to robić. Arbitrzy z zagranicy może posędziowaliby lepiej, może gorzej. Myślę, że ostatnie mecze między Płockiem a Kielcami były dobrze sędziowane. O tym mówi wielu ekspertów i dziennikarzy.

Nie było źle, ale błędów nie zabrakło. Na szybko, nie podlegająca dyskusji, wyraźna pomyłka, jak uznanie gola Kiryła Samoiły przed rokiem.

- To nie błąd sędziów, ale tego, że nie mieliśmy zabezpieczonego systemu VR na wszystkie kamery. Pojedyncze błędy na pewno będą się pojawiały. Pojawiają się we wszystkich rozgrywkach i wszystkich dyscyplinach. Nie twórzmy na siłę wrażenia, że akurat u nas jest inaczej. Zawodnicy też popełniają błędy podczas gry. Arbitrzy, również mają do tego prawo, na różnych poziomach. Po tegorocznych finałach, nie można powiedzieć, że ich decyzje wypaczyły przebieg rywalizacji. Spotkania były trudne, ale pod względem sędziowskim stały na wysokim poziomie. Zależy nam, aby arbitrzy cały czas podnosili swoje umiejętności, po to, aby dojść do poziomu Ligi Mistrzów. Będziemy na nich stawiać. Parę lat temu korzystaliśmy z par międzynarodowych. A ostatnio nawet podczas Final4 pojawiły się duże zastrzeżenia do sędziów. To nie jest recepta. Jesteśmy polską ligą i chcemy stawiać na naszych ludzi. Sędziów musimy chronić przed oświadczeniami, atakami. Nie zgadzamy się na wywieranie na nich presji, na kontaktowanie się z nimi. Oni mają od nas pełne wsparcie. Liczymy na partnerskie podejście zawodników i trenerów, wzajemny szacunek.

Wiemy też, że w ostatnich latach nie zabrakło innych negatywnych emocji związanych ze "Świętymi Wojnami". Komisarz Ligi wydał kilka kar, ale kluby pokazały, że można się od niektórych z nich skutecznie odwołać. Niedawno zapadł kolejny werdykt Trybunału Arbitrażowego. Czy w tym zakresie można też spodziewać się zmian?

- Za bardzo nie mogę się wypowiedzieć w tym temacie. Są to kwestie prawne, które aktualnie prowadzi Związek Piłki Ręcznej w Polsce i jego organy. O ile wiem nie zapadły jeszcze definitywne rozstrzygnięcia w tych sprawach. Kwestie regulaminowe i dyscyplinarne są w ramach kompetencji Komisarza Ligi. Związek Piłki Ręcznej w Polsce delegował te uprawnienia na Komisarza. Jest to zagwarantowane umową Spółki. Udziałowcy i ZPRP podejmują decyzje w tym zakresie.

To komu podlega Komisarz Ligi?

- To niezależny organ. Nie użyję języka prawniczego, ale obrazowo powiem, że jest trochę jak sędzia w sądzie. Nie podlega pode mnie. Nie mam bezpośredniego wpływu na to, co robi Komisarz. Wiem, że sprawy się toczą, ale nie wnikam w szczegóły. Mam nadzieję, że jednak ich będzie jak najmniej. Liczymy na współpracę, na nieprzekraczanie pewnych granic. Wtedy żadne postępowania nie będą musiały być uruchamiane.

Dużo jest o Kielcach i Płocku, ale jakie problemy zgłaszają pozostałe kluby, w czym upatrują największej pomocy ze strony Superligi?

- Problemy, potrzeby są różne. Czasami identyfikujemy je sami. Te najważniejsze dotyczą finansów. Robimy, co możemy, aby je zwiększać. To czasami kwestie, aby wcześniej podawać terminy meczów. Zaczęliśmy wspierać kluby w zakresie marketingu i komunikacji, poczynając od budowy stron internetowych, udzielenia dostępu do monitoringu mediów i sponsoringu, zapewniając szkolenia, prowadzenia całej komunikacji wokół rozgrywek. To główne elementy. Do tego było wiele głosów o poziomie sędziowania, dlatego kilka lat temu ruszyliśmy z systemem szkolenia. On jest finansowany przez Superligę. Niektóre kluby, jeśli robią np. jakieś spotkanie ze sponsorami, to czasami proszą, aby przyjechały władze ligi. Jeśli jest taka potrzeba, to angażujemy się również w spotkania z samorządami.

Wspomniał pan, że jednym z kluczowych elementów jest zbudowanie oglądalności. Co z godzinami meczów w najbliższym sezonie. Wielu ma wątpliwości czy rozgrywanie hitowych spotkań w niedzielę o 12.30 jest korzystne. Czy to jednak jest już godzina piłki ręcznej?

- Zależy nam na współpracy z telewizją komercyjną, bo to daje możliwość do generowania przychodów dla klubu. One rozliczają się z oglądalności. Nas czeka długi proces budowy. Godziny może nie są najbardziej atrakcyjne, ale inne dyscypliny, w podobnych porach, budują znacznie wyższą publikę. Teraz nie ma możliwości, żebyśmy wskoczyli za kogoś, kto ogląda się lepiej. Razem z naszymi partnerami z Polsatu ustaliliśmy godziny, które uważamy, że są na dziś najbardziej korzystne, również z perspektywy kanału i innych wydarzeń sportowych. Mecze o 12.30 w niedziele są zawsze w Polsacie Sport 1. Przyzwyczajamy widza, że to jest godzina piłki ręcznej. Może w innej porze oglądalność byłaby lepsza o 15-20 procent, ale z premedytacją staramy się ugruntować pewien schemat. To bardziej kwestia lepszej promocji.

Wiadomo, że są godziny lepsze i docelowo chcielibyśmy je osiągnąć. Myślę jednak, że np. poniedziałek 20.30 jest kompromisową porą. Może dla klubów nie zawsze jest to dobre, ale telewizja wtedy ma najwyższą oglądalność. Uznaliśmy, że przez parę kolejnych miesięcy staramy się utrzymywać te pory. Od początku współpracy Polsat zagwarantował wieloletnie zaangażowanie w piłkę ręczną, wspólne budowanie i realne partnerstwo. Stacja również mocno promuje dyscyplinę

Oglądalność to jedno, ale druga kwestia to krótkie treści. One są do promocji. Mamy skróty w wiadomościach, a to trafia np. do pół miliona osób, mamy treści video, które budują milionowe zasięgi. Polsat ma mecze reprezentacji, za rok dojdzie Liga Mistrzów. Mam nadzieję, że to będą kolejne kroki do poprawy oglądalności. Jeśli będą wyższe, to z pewnością będziemy w stanie mieć lepszy czas antenowy. Nie jest jednak możliwe przejęcie czasu antenowego dyscyplin, które, póki co, oglądają się lepiej.

W ostatnich latach widzieliśmy wiele akcji marketingowych, charytatywnych prowadzonych przez Superligę. W najbliższym sezonie należy spodziewać się czegoś nowego?

- Takich projektów mamy kilka. W ostatnich miesiącach szczególnie wyróżnił się ten z Fundacją Cancer Fighters. Otrzymaliśmy za niego nagrodę Sport Biznes Polska. Cieszymy się, że razem z klubami mogliśmy pomóc kilkudziesięciu osobom. To nie tylko pieniądze, ale również wsparcie mentalne. Teraz na pewno będziemy uruchamiać typera dla kibiców. Będziemy wprowadzać statuetki MVP. Dojdzie jeszcze kilka nowości, o których będziemy na bieżąco informować. Na pewno chcemy kontynuować akcję mówiącą o szacunku. Jestem z niej bardzo zadowolony. Mimo, że pojawiły się jakieś pojedyncze zdarzenia. To fajnie, że później kluby podnosiły hasło: "Szacunek do samego końca". Trochę o to w tym chodzi, aby wywołać dyskusję, bo później ludzie bardziej pracują nad sobą.

Sportowo zapowiadają się również bardzo ciekawe sezony. Płock rośnie w siłę, Kielce, widząc po planach transferowych, też raczej słabsze nie będą. Pierwsza próba już 30 sierpnia w Łodzi podczas Superpucharu Polski. Jak będzie wyglądało to wydarzenie w tym roku?

- To będzie pierwsza okazja do tego, aby zobaczyć, jak wyglądają drużyny. Duże zainteresowanie przykuwa Melvyn Richardson, który przyszedł z Barcelony. Z drugiej strony, wielu będzie ciekawych jak w tej rywalizacji będzie prezentował się Adam Morawski, wieloletni bramkarz ORLEN Wisły Płock, który dołączył do Industrii Kielce. Chcemy zrobić show około meczowe. Duża hala, wiele atrakcji. Do tego stworzymy miasteczko piłki ręcznej, gdzie kibice mogą spędzić cały dzień. W tym roku nowością będzie jeden z największych turniejów dla dzieci i młodzieży - Superpuchar Anilana Cup. Ponad 1000 dzieci rozpocznie rozgrywki już w czwartek. Później będą oglądać Superpuchar z wysokości trybun. U kobiet również nie zabraknie sportowych emocji. Języczkiem uwagi jest transfer Adrianny Górnej z KGHM Zagłębia Lubin do PGE MKS El-Volt Lublin. Oba zespoły wzmocniły się i zapowiada się fantastyczna rywalizacja. Już dziś sprzedaliśmy ponad 5,5 tysiąca biletów. Obok meczów, czeka nas wiele wydarzeń towarzyszących, miasteczko piłki ręcznej przed halą, rozbudowana strefa gastronomiczna, boiska do piłki ręcznej, strefa relaksu czy możliwość skoczenia na bungee. W Łodzi odbędą się też kursokonferencja trenerska, szkolenie sędziów i delegatów, spikerów klubów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet oraz wiele innych wydarzeń.

Na koniec, pytanie o kwestie komunikacyjne. Krótko, ale udzielił się pan na platformie X. Pod tymi wpisami często wrzało. Były też komunikaty, pod którymi również były prowadzone ożywione dyskusje, czy tutaj coś może ulec zmianie?

- Staramy się zwiększać komunikację. Uczulałem Kubę Kowalcze (dyrektor ds. komunikacji w ORLEN Superlidze), aby starał się bardziej odpowiadać na bieżące pytania. Czasami nie na wszystko możemy. Jesteśmy otwarci na różne propozycje. W poprzednim sezonie spotkaliśmy się z kibicami. Jeśli chodzi o X-a, to nie lubię takiego sposobu komunikacji. Czasami osoby z zewnątrz mają ograniczoną wiedzę i odpowiadanie na pewne kwestie jest trudne. Za mało jest tam przestrzeni. Na pewno zachęcamy do tego, aby dziennikarze zajmujący się piłką ręczną, zadawali nam pytania. Nie chowamy głowy w piasek. Na pewno można poprawić tę kwestie.

Wiemy, że po ostatnim sezonie wydarzyło się bardzo dużo. Czego pan sobie po tych nadchodzących rozgrywkach. W którym miejscu ma być Superliga latem 2026?

- Z czynników sportowych liczę na wiele meczów, które będą na styku, ze świetnymi emocjami. Żeby skupiać się tylko na grze, a nie na innych kwestiach. Bardzo chciałbym, aby nasze drużyny osiągnęły dobre wyniki w Europie. Mam nadzieję, że co najmniej jeden klub zobaczymy w Final4 Ligi Mistrzów. Z perspektywy organizacyjnej, chcemy wdrażać nową strategię. Z poprzedniej, już zakończonej w tym roku, wprowadziliśmy 90 procent naszych założeń. Teraz musimy wyznaczać kolejny kierunek, który chcemy sukcesywnie realizować do 2030 roku. Tych pozycji są dziesiątki. Do tego liczymy na pozytywne otworzenie akademii, podwalin szkoleniowych, które za kilka lat przyniosą efekty. To największa praca, która nas czeka. Wierzę również, że reprezentacja zaliczy kilka takich spotkań, które wpłyną pozytywnie na całą dyscyplinę.

