To koniec. Półfinał mistrzostw świata nie dla Polek. Porażka na własne życzenie

Michał Chmielewski

Młodzieżowe reprezentantki Polski do lat 21. stoczyły zacięty bój z Bułgarią w ćwierćfinale mistrzostw świata. Po porażce w pierwszym secie nasza kadra triumfowała w kolejnej partii, jednak to nie wystarczyło. Finalnie to rywalki cieszyły się z awansu do półfinału po wygranej 3:1. W zespole Bułgarek szalała Iva Dudova, która nękała nasze zawodniczki w ataku.

Siatkarki U-21
Siatkarki U-21

W fazie grupowej mistrzostw świata U-21 rozgrywanych w Indonezji reprezentacja Polski w siatkówce kobiet spisała się kapitalnie. Zawodniczki prowadzone przez Miłosza Majkę wygrały grupę C. Przegrały tylko jedno spotkanie - przeciwko Włochom i to po tie-breaku.

Następnie awansowały do fazy pucharowej, gdzie na start, w 1/8 finału bez żadnych problemów rozprawiły się z Portoryko 3:0. W piątek o godz. 9:00 polskiego czasu "Biało-Czerwone" rozpoczęły zmagania w ćwierćfinale. Ich przeciwniczkami były Bułgarki, które wcześniej wyeliminowały reprezentację Stanów Zjednoczonych.

Polki walczyły o półfinał MŚ. Wszystko posypało się w trzecim secie

Pierwsza partia była niezwykle wyrównana, jednak niestety na samym finiszu to rywalki wykazały się zimną krwią. W pewnym momencie prowadziły już 20:16. Mimo to Polki zdołały zniwelować starty. Przy wyniku 22:24 z perspektywy naszych siatkarek zawodniczki Majki obroniły piłkę setową. Trener rywali wziął czas. Po powrocie na parkiet Julia Hewelt przy zagrywce uderzyła w siatkę, co oznaczało, że Bułgarki objęły prowadzenie.

Polki nie wykorzystywały dogodnych sytuacji, popełniały wiele błędów. - Bardzo, bardzo nerwowy mecz - podsumowywali komentatorzy Polsatu Sport w drugiej odsłonie. Ta rozpoczęła się od prowadzenia przeciwniczek 4:1, jednak później to "Biało-Czerwone" przejęły inicjatywę. Długo utrzymywały dwupunktową przewagę. Mimo małych problemów w końcówce potrafiły utrzymać koncentrację, do tego doszły as serwisowy i skuteczny blok. Świetnie w ataku prezentowała się Aleksandra Adamczyk. Finalnie drugi set zakończył się rezultatem 25:22.

    Po przerwie przebieg spotkania był bardzo podobny do tego, co wiedzieliśmy w dwóch pierwszych partiach. Walka o każdą piłkę oraz stykowy wynik. Kapitalnie na zagrywce spisała się Anna Fiedorowicz, która zanotowała dwa asy serwisowe z rzędu. Na tablicy świetlnej widniał wynik 10:6, jednak Bułgarki nie miały zamiaru się poddać. W końcówce znów zrobiło się niebezpiecznie. Przy stanie 22:20 dla naszej kadry rywalki wygrały zaciętą akcję, która trwała niemal minutę. Chwilę później doprowadziły do remisu. Selekcjoner Polek poprosił o czas. - Przegrywamy - wydawałoby się - wygranego seta. Sami doprowadziliśmy do takiego stanu - mówili komentatorzy. Bułgarki triumfowały 25:23.

    Nasza reprezentacja przegrywała 1:2 w setach. Największą gwiazdą zespołu rywalek zdecydowanie była Iva Dudova, która masowo zdobywała punkty w ataku. Polki ewidentnie były zestresowane, co szło w parze z nieskutecznością. W końcu zrobiło się 18:14, z tego wyniku nie były już w stanie wrócić. Ostatecznie nasze siatkarki przegrały 1:3 (23:25, 25:22, 23:25, 18:25) w ćwierćfinale mistrzostw świata. W półfinale Bułgarki zagrają z zwyciężczyniami meczu Turcja - Japonia.

    Drużyna siatkarek w zielonych strojach świętuje punkt lub zwycięstwo na boisku podczas Mistrzostw Świata U21 Kobiet, w tle widoczne zawodniczki w białych i czerwonych strojach oraz fragment trybun.
    Grupa uśmiechniętych zawodniczek siatkarskiej reprezentacji Polski w sportowych strojach, z widocznymi logotypami sponsorów i oznaczeniami drużyny, jedna z nich trzyma język na wierzchu w żartobliwym geście.
    Drużyna młodych siatkarek w czerwonych strojach, świętujących zdobycie punktu podczas meczu, wyraźnie widać radość i emocje na twarzach zawodniczek, które są zgromadzone w grupie na boisku.
