Mistrz świata w tarapatach. Do akcji wkroczyła prokuratura

Graeme Dott nie jest postacią anonimową dla fanów snookera. Szkot na swoim koncie ma wiele sukcesów, a z pewnością największą dumę przynosi mu tytuł światowego czempiona, który 48-latek zdobył w 2006 roku. W finale pokonał on wówczas Petera Ebdona i sięgnął po swoje pierwsze (i na ten moment ostatnie) mistrzostwo. Teraz o szkockim snookerzyście znów zrobiło się głośno. I to wcale nie ze względu na kwestie czysto sportowe.

Graeme Dott stanie przed sądem. Prokuratura postawiła oficjalne oskarżenie

Brytyjskie media w kwietniu bieżącego roku informowały o poważnych oskarżeniach pod adresem utytułowanego sportowca. W związku z podejrzeniami o molestowanie seksualne nieletnich 48-latek został wówczas zawieszony przez federacje i nie wziął udziału w mistrzostwach świata. Teraz media obiegły kolejne informacje w sprawie snookerzysty.

Jak przekazał "The Guardian", 48-letni Szkot został teraz oficjalnie oskarżony przez prokuraturę i wykorzystywanie seksualne dzieci. W trakcie dochodzenia ustalono, że sportowiec w latach 1993-2010 miał dopuścić się nieprzyzwoitych działań wobec dwójki nieletnich. Wśród oskarżeń znajdują się m.in. molestowanie chłopca i obserwowanie go podczas kąpieli, a także obnażanie się przed dziewczynką i niestosowne dotykanie jej. Ofiary, jak ustalono, były wówczas w wieku szkolnym, a więc nie miały jeszcze ukończone 11 lat.

Graeme Dott nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Co więcej, nie stawił się on na ostatnim posiedzeniu sądu w Glasgow. Jego nieobecność, jak donoszą brytyjskie media, została jednak usprawiedliwiona. Rozprawa główna z udziałem mistrza świata z 2006 roku ruszy już 17 sierpnia.

