Szczęsny znowu na językach, Barcelona chce dopiąć transfer. To już ostatnia prosta

FC Barcelona po naprawdę udanym, bo wypełnionym kolejnymi zwycięstwami okresem przygotowawczym, już niebawem rozpocznie rywalizację w Primera Division. W "Blaugranie" trwają więc ostatnie przygotowania do tego wyzwania i wytężone wysiłki związane z porządkami w składzie.

O ile jednak nie ma się już raczej co spodziewać poważniejszych wzmocnień ze strony "Dumy Katalonii", o tyle może dojść jeszcze do pewnych pożegnań. Wzrok wszystkich kibiców pada w tym przypadku przede wszystkim na Inakiego Penę.

Hiszpan w hierarchii golkiperów jest obecnie trzeci lub nawet czwarty - jeśli liczyć kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena - natomiast jego ambicją pozostaje bez dwóch zdań bycie "jedynką". Na swoje szczęście na brak zainteresowania z innych drużyn nie może on narzekać, a na czoło w wyścigu o podpis gracza wysuwa się zwłaszcza jeden zespół.

Inaki Pena coraz bliżej Como. Barcelona czeka na dopięcie rejestracji Szczęsnego

Mowa tu o włoskim Como - jak bowiem informuje Pau Bartoli, dziennikarz "Sportu", negocjacje z ekipą z Italii idą naprawdę dobrze, a ostatnia potyczka "Larianich" z "Barcą" w Pucharze Gampera jak się zdaje tylko wszystko napędziła, będąc doskonałą sposobnością do spotkania przedstawicieli obu klubów.

Mimo wszystko rozstrzygnięcia nie ma się w tym przypadku co spodziewać przed weekendem, bo... Barcelona wciąż czeka na dopięcie rejestracji innych bramkarzy, a niepewna jest zwłaszcza sytuacja Wojciecha Szczęsnego.

O ile zarząd FCB raczej ze spokojem podchodzi do tego, że Joan Garcia zagra w pierwszej kolejce Primera Division z Mallorcą, o tyle na zamknięcie formalności związanych z "Tekiem" trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Tym samym Pena wciąż będzie potrzebny chociażby na ławce rezerwowych, będąc zmiennikiem dla Garcii. Dopóki okoliczności będą go wciąż zmuszać do tej roli, dopóty transfer do Włoch nie zostanie zakończony.

Barcelona zacznie nowy sezon w Primera Division w sobotni wieczór

Barcelona zainauguruje sezon w La Lidze 16 sierpnia o godz. 19.30 - zapraszamy do śledzenia jej meczu z RCD Mallorca w Eleven Sports 1 oraz w relacji tekstowej na żywo w serwisie Interia Sport.

