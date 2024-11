Co dalej z Kylianem Mbappe? Słowa selekcjonera po meczu budzą niepokój

Faktem jest, że znajduje się on w skomplikowanej sytuacji. Stoję za nim. Przechodzi okres, który nie należy do najszczęśliwszych w jego karierze. Powtarzam, chciał być na tym zgrupowaniu. Myślę jednak, że tak jest w tej chwili dla niego lepiej. Każdy ma prawo mieć skomplikowany okres, jest to zarówno aspekt fizyczny, jak i psychiczny. (...) Staram się ważyć słowa, ale nie chcę podsycać debat, które do niczego nie prowadzą. Po prostu go tutaj nie ma i nie jest to żadna kara

~ wyznał selekcjoner reprezentacji Francji