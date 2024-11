Możliwy sensacyjny debiut w kadrze Polski. Smuda miał nosa. "Ten blondynek będzie grał"

Grzegorz Raus, pierwszy trener Antoniego Kozubala w jego macierzystej drużyny z Krosna, zdradził, iż już w 2013 roku Franciszek Smuda dostrzegł we wspomnianym zawodniku wielki talent do gry w piłkę nożną. Jedenaście lat później wychowanek Beniaminka Profbud Krosno, już jako zawodnik Lecha Poznań, otrzymał pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski na mecze z Portugalią i Szkocją.