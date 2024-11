Sceny w Maladze. Psycholog wtargnęła na kort. Iga Świątek kompletnie bez reakcji

Tej jesieni Iga Świątek otworzyła nowy rozdział kariery, decydując się na zmianę szkoleniowca. Pewne mechanizmy w jej sztabie funkcjonują jednak bez zmian. Dokładnie obrazuje to scena z ostatniego treningu najlepszej polskiej tenisistki, przygotowującej się do gry w BJK Cup Finals. Tak się składa, że w trakcie zajęć uwagę ponownie przykuła pani psycholog Daria Abramowicz. Jej wizyty na korcie przestają już urastać do rangi kuriozum.