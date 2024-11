Przed meczem z Portugalią sytuacja w grupie Ligi Narodów pozwala nam jeszcze marzyć o awansie do ćwierćfinału. Wyszarpanie drugiego miejsca to jednak obecnie misja trudna do spełnienia. Tak jak trudne będzie ogranie gospodarzy na Estádio do Dragão, zwłaszcza, że "Biało-Czerwoni" przystępują do piątkowego pojedynku poważnie osłabieni. W jakim składzie może zagrać dziś wieczorem reprezentacja Polski?