Reprezentacja Argentyny ma już za sobą pierwszy mecz podczas listopadowego zgrupowania. W strefie CONMEBOL cały czas trwają 18-kolejkowe eliminacje do mistrzostw świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Pisaliśmy już o potknięciu Brazylii, która zremisowała z Wenezuelą. Zwycięzcy ostatniego mundialu zanotowali jeszcze gorszy wynik - przegrali 1:2 z Paragwajem, choć prowadzili 1:0.

El. MŚ 2026: Mistrzowie świata z Argentyny pokonani w Paragwaju

Na przerwę "Albicelestes" schodzili sfrustrowani, Lionel Messi w drodze do szatni otrzymał żółtą kartę za nadmierne protesty w stronę sędziego. Gdy zawodnicy Scaloniego po kwadransie wrócili na murawę Estadio Defensores del Chaco, otrzymali kolejny cios. Dośrodkowanie z rzutu wolnego na gola głową zamienił środkowy obrońca Omar Alderete. Publiczność zgromadzona na trybunach oszalała. Prowadzenie gospodarzy do końca spotkania nie było zbytnio zagrożone, przyjezdni posiadali piłkę, ale niewiele z tego wynikało. To zimny prysznic dla kibiców.