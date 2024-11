Skandal przed hitem Ligi Narodów. "Potraktowani jak zwierzęta"

Czwartek był wyjątkowym dniem dla każdego kibica piłkarskiej reprezentacji Anglii. W Atenach doszło bowiem do debiutu Thomasa Tuchela w roli selekcjonera wicemistrzów Europy. Okazja była całkiem niezła, bo Anglicy szukali na Grekach rewanżu za niespodziewaną porażkę sprzed miesiąca. Zemsta się udała, bo przyjezdni wygrali 3:0. To, co najbardziej elektryzuje media na Wyspach, miało jednak miejsce przed pierwszym gwizdkiem.