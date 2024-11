Biało-Czerwone smoki w Porto. Polak był najlepszy w historii klubu

Na Estádio do Dragão grało w przeszłości aż pięciu polskich piłkarzy i każdy z nich zapisał ciekawą kartę w historii. Oczywiście najbardziej znanym jest bramkarz Józef Młynarczyk, który zdobył ze "Smokami" Puchar Europy i Puchar Interkontynentalny w 1987 r . W nagrodę "Mly" (tak go nazywają w Porto, całe nazwisko jest za trudne) w katakumbach stadionu ma swój własny, efektowny mural, a klubowym muzeum stoi jego pomnik.

JÓZEF MŁYNARCZYK - wybrany przez kibiców do najlepszej "11" w historii klubu, jego pomnik stoi w klubowym muzeum. Grał w najlepszym meczu jaki widziałem w życiu - FC Porto - Bayern Monachium 2-1 w finale Pucharu Europy w 1987 r. Odegrał wielką rolę w finale Pucharu Interkontynentalnego, gdy Porto pokonało urugwajski Penarol 2-1 w Tokio w temperaturze minus siedem stopni Celsjusza . Po zakończeniu kariery piłkarskiej był trenerem bramkarzy w klubie. Jest powszechnie kochany i uwielbiany w Porto.

ANDRZEJ WOŹNIAK - trener Antonio Oliveira wybrał go jako następcę świetnego bramkarza jakim był Vítor Baía, gdy ten odszedł do FC Barcelona . Niestety, wszystko poszło nie tak jak trzeba jeśli chodzi o pobyt Woźniaka w FC Porto . Polak nie wytrzymał presji. Jednak jest jeden mecz w barwach "Smoków", o którym Polak będzie mógł opowiadać wnukom - niezapomniana noc na San Siro, gdy FC Porto pokonało wielki AC Milan 3-2 w Lidze Mistrzów . W składzie włoskiej drużyny grali m.in.: Roberto Baggio, Paolo Maldini, Zvonimir Boban, Georges Weah i Marcel Desailly.

GRZEGORZ MIELCARSKI - na Młynarczyka mówią "Mly", a na Mielcarskiego "Greg". Być może jeden z najbardziej utalentowanych i z pewnością najbardziej pechowy napastnik w historii FC Porto. Cztery lata w barwach "Smoków" i tylko 11 goli, których powinno być o wiele, wiele więcej. Kontuzje nie oszczędzały "Grega", ale on zawsze był uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia. Zdobył bardzo ważną bramkę na Estadio do Bessa, gdy Porto pokonało Boavistę w miejskich derbach.