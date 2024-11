Dariusz Szpakowski ostrzega reprezentację Polski przed meczem z Portugalią

"Powinniśmy wyciągnąć wnioski z pierwszego starcia. Obrona to element, który z pewnością trzeba poprawić. Nie możemy iść z tym rywalem na wymianę ciosów, bo byłoby to piłkarskie samobójstwo. Jeśli zostawimy im tyle wolnej przestrzeni, co w październiku, to znów zrobią z nami, co chcą. Niestety, nasi defensorzy nie są kluczowymi zawodnikami swoich klubów, a selekcjoner musi znaleźć jakiś sposób na zatrzymanie Rafaela Leao . Ktoś musi koniecznie asekurować naszego wahadłowego, któremu przyjdzie się z nim mierzyć. Widzieliśmy, co Portugalczyk wyprawiał w meczu Milanu z Realem Madryt , a u Królewskich występują przecież piłkarze ze światowego topu" - przyznał.

Dariusz Szpakowski zaznaczył, że walka o awans do dalszego etapu rywalizacji wciąż trwa i "Biało-Czerwoni" nie powinni się poddawać. Jako przykład dał postawę Szkotów w ostatnim meczu przeciwko Portugalii. Panowie co prawda meczu tego nie wygrali, jednak potrafili sprawiać problemy rywalom. "Nasz zespół będzie mądrzejszy o to, co wydarzyło się w Warszawie. Ostatnio Portugalczykom postawili się Szkoci. Jeśli oni mogli to zrobić, to znaczy, że stać na to także naszą drużynę" - podsumował krótko.