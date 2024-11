Burza przed Portugalią. Tomaszewski uderza w "Lewego". Powtarza w kółko jedno

Co dolega Robertowi Lewandowskiemu? Za 10 dni znów ma być gotowy do gry

- Mnie tylko obchodzi jedna rzecz. Miał się stawić na reprezentacji czy nie? Skąd doktor wie, że on jest przeciążony? Zbadał go przez Skype'a? Traktujmy się poważnie. Ma się stawić, a lekarz stwierdzić, czy jest kontuzjowany - stawia sprawę bezkompromisowo Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Skąd doktor wie, że on jest przeciążony? Zbadał go przez Skype'a? Traktujmy się poważnie.

- Będzie zdrowy za 10 dni, bo wtedy jest np. mecz Ligi Mistrzów. Nie podejrzewam go o symulację, ale chcę, by prawidłowo postępował. By przyjechał, pokazał. A może by zagrał - redukuje na moment ton Tomaszewski.