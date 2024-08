Mbappe już zachwycił, gol na wagę trofeum w Warszawie. Owacja na stojąco w debiucie

Takiego piłkarskiego święta dawno w Polsce nie było. Albo inaczej rzecz ujmując - nie było nigdy. Wszak to dopiero pierwszy Superpuchar UEFA organizowany w naszym kraju. Ekscytację tym wydarzeniem dało się w Warszawie czuć już od wtorku. Tego dnia obie drużyny przyleciały bowiem na lotnisko Chopina. Odbyły też oficjalne treningi i spotkały się z dziennikarzami.

W środowy wieczór przyszedł natomiast czas na to, co najważniejsze - mecz. Wszystkie bilety wyprzedały się dawno temu , ale ci najbardziej zdeterminowani kibice jeszcze w dniu spotkania spacerowali wokół stadionu, starając się odkupić od kogoś wejściówkę.

Real - Atalanta. Energetyczny początek meczu

Real starał się od razu ruszyć odważnie, ale Włosi byli na to przygotowani. Mądrze się przesuwali, zamykali korytarze podań i nie pozwalali rozwinąć skrzydeł ofensywnym gwiazdom "Królewskich". Od czasu do czasu Atalanta wychodziła też z kontratakami. Po kwadransie madrytczycy zaskoczyli jednak ekipę z Bergamo i przed kapitalną szansą stanął Kylian Mbappe , którego płaskim podaniem obsłużył Federico Valverde . Francuz w ostatnim momencie został zablokowany. Po chwili podobną okazję miał Vinicius Junior , ale minął się z piłką.

W okolicach 20. minuty do głosu doszła Atalanta. Włosi rozgrywali cierpliwe ataki pozycyjne, które kończyli strzałami na bramkę Realu. Obraz meczu się wyrównał, co mogło cieszyć postronnego widza. Jedyne, czego brakowało, to gole. Na nic innego - włącznie z atmosferą - nie można było narzekać.