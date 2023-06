A jednak, zaskakujący komunikat Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ogłasza

Cristiano Ronaldo w stanowczych słowach zabrał głos w sprawie swojej przyszłości. Pomimo pogłosek łączących go z transferem do Newcastle United, słynny Portugalczyk wykluczył opcję powrotu do Premier League deklarując, że nie odejdzie latem z ekipy Al-Nassr. - Chcę kontynuować tu swoją karierę i będą ją tu kontynuować - zapewnił pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki.