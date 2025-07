Polski golkiper, którego umowa wygasła 30 czerwca zdaje się jednak tym nie przejmować, przez co internauci mogli go już widzieć bawiącego się m.in. na koncercie Quebonafide oraz Open'er Festiwal, świętując urodziny swojej małżonki, Mariny Łuczenko-Szczęsnej .

Dni lipca mijają, a oficjalnych informacji w sprawie Polaka wciąż brakuje. Tematem oczywiście zainteresowali się również Hiszpanie, którym udało się ustalić, że wszystko było już zaplanowane, zanim jeszcze Szczęsny zdążył opuścić stolicę Katalonii. Według "Sportu", władze "Barcy" są po słowie z Polakiem i podpisze on nową umowę, kiedy tylko wróci do Hiszpanii, aby rozpocząć z zespołem okres przygotowawczy do nowego sezonu.