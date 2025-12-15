Siatkarski nokaut, gwiazda polskiej kadry w roli głównej. Nie było od niej lepszych

Ostatni sezon reprezentacyjny był dla Agnieszki Korneluk o tyle wyjątkowy, że wróciła do funkcji kapitan polskiej kadry. Pełniła ją już przed laty, za kadencji Jacka Nawrockiego, ale u Stefano Lavariniego kapitan została rozgrywająca Joanna Wołosz. Jej jednak w kadrze już nie ma, zrezygnowała po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Korneluk po zakończeniu mistrzostw świata uciekała od odpowiedzi na pytanie o przyszłość w kadrze. - Moje prywatne plany zostawiam dla siebie - skwitowała we wrześniu.

Pod względem sportowym jej ewentualny brak w kadrze w przyszłym sezonie byłby jednak ogromną stratą. 31-letnia siatkarka po transferze do Turcji utrzymuje bowiem wyborną formę.

Siatkówka. Agnieszka Korneluk w znakomitej formie. Kapitalny wynik

Zademonstrowała ją w ostatnim spotkaniu Fenerbahce Stambuł z Bahcelievler. Drużyna Polki znokautowała rywalki 3:0, w jednym z setów wygrywając aż 25:10. W tym siatkarskim nokaucie Korneluk odegrała główną rolę.

Błysnęła przede wszystkim w jej koronnym elemencie, czyli w bloku. Zdobyła tym zagraniem aż osiem punktów. Łącznie zanotowała 15 "oczek", co było najlepszym wynikiem ze wszystkich zawodniczek na boisku. Na ten dorobek złożyło się sześć skutecznych ataków i jeden as serwisowy.

Oprócz Korneluk w Turcji w tym sezonie występuje spora grupa innych polskich siatkarek - zarówno reprezentantek kraju, jak i zawodniczek do kadry aspirujących. W niedzielę zwycięstwo mogła świętować Martyna Łukasik.

Wystąpiła w podstawowym składzie Galatasaray Stambuł, jej zespół pokonał 3:0 Besiktas, a Polka zdobyła 12 punktów. Po drugiej stronie zagrała atakująca Julia Szczurowska, która zakończyła mecz z 13 "oczkami".

Polskie siatkarki ze zmiennym szczęściem w Turcji. 24 punkty Malwiny Smarzek

Zwycięstwo w ostatniej kolejce Sultanlar Ligi zanotowała również drużyna Magdaleny Stysiak. Eczacibasi Stambuł pokonało 3:0 Goztepe. Polska atakująca wystąpiła w podstawowym składzie, ale tym razem miała problemy ze skutecznością i zdobyła tylko pięć punktów.

Pozostałe Polki w lidze tureckiej swoje mecze zakończyły porażkami. Blisko wygranej był Aydin Buruksehir, ale ostatecznie przegrał 2:3 z Zeren Spor. W przegranej drużynie bardzo dobrze spisała się przyjmująca Martyna Grajber-Nowakowska, która zdobyła 17 punktów. Słabiej wypadła atakująca Aydin Aleksandra Rasińska - zdobyła cztery "oczka".

Kolejny udany występ Zuzanny Góreckiej nie uchronił przed porażką Ilbanku. Drużyna polskiej przyjmującej przegrała 1:3 z Aras Kargo, mimo że Polka zdobyła aż 22 punkty.

Jeszcze więcej "oczek" zapisała na swoim koncie Malwina Smarzek. Atakująca Kuzeyboru zdobyła 24 punkty w spotkaniu z Turk Hava Yollari, ale jej zespół przegrał 1:3. 13 punktów dołożyła przyjmująca Kuzeyboru Martyna Czyrniańska. Na boisku nie pojawiła się trzecia Polka występująca w tym klubie, środkowa Weronika Centka-Tietianiec.

Agnieszka Korneluk: Wiemy, jaki jest nasz cel. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Agnieszka Korneluk (druga z prawej) w reprezentacji Polski Łukasz Szeląg/Reporter East News

Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Malwina Smarzek zdobyła w ostatnim meczu ligi tureckiej 24 punkty Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP