Kolejny dramat Lewandowskiego. Potwierdziło się najgorsze. Dzień przed meczem Barcelony

Michał Chmielewski

We wtorek FC Barcelona zmierzy się z trzecioligową CD Guadalajarą w Pucharze Króla. Jak przekazał kataloński "Sport", w spotkaniu tym najprawdopodobniej nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zmaga się z kolejnymi problemami zdrowotnymi. To już kolejna taka sytuacja w tym sezonie.

Piłkarz w jasnej koszulce drużyny FC Barcelona z widocznym logo sponsora oraz naszywkami na ramieniu, stoi na boisku na tle rozmytego stadionu.
Robert LewandowskiPAUL PHELANAFP

W trzech ostatnich meczach FC Barcelony Robert Lewandowski dwukrotnie nie podnosił się z ławki rezerwowych. Niestety we wtorek 16 grudnia znów możemy nie ujrzeć go na murawie.

Wtedy mistrzowie Hiszpanii zagrają na wyjeździe z CD Guadalajara w 1/16 finału Pucharu Króla. Jak podaje dziennik "Sport", kapitan reprezentacji Polski nie trenował z drużyną zarówno w niedzielę, jak i poniedziałek ze względu na problemy zdrowotne.

"Zmaga się z dyskomfortem i wszystko wskazuje na to, że nie weźmie udziału w meczu Pucharu Króla przeciwko Guadalajarze w ten wtorek" - czytamy. 37-latek odczuwa ból w mięśniu dwugłowym uda i dolnej części pleców.

Wybiła dopiero połowa sezonu, a polski napastnik już trzeci raz walczy z kontuzją. Przypomnijmy, w sierpniu ominął go start rozgrywek, natomiast na przełomie października i listopada opuścił cztery mecze ze względu na uraz mięśniowy.

W sobotę podczas ligowego spotkania z Osasuną Lewandowski próbował przezwyciężyć ból, jednak ostatecznie nie zawitał na placu gry. "Polak długo rozgrzewał się w meczu przeciwko Osasunie, ale ostatecznie nie wyszedł na boisko. Była to sytuacja, która wskazywała, że nie czuje się do końca komfortowo" - pisze "Sport".

Hiszpanie zastanawiają, kogo Hansi Flick wybierze na pozycję napastnika w pucharowym starciu. "Nieobecność Lewandowskiego budzi jeszcze więcej wątpliwości co do tego, kto zagra na '9' w ten wtorek. W normalnych okolicznościach wybrany byłby Ferran, ale to Puchar. Mecz z Villarrealem w niedzielę sprawia, że Flick może szukać pomysłowego rozwiązania" - odnotowano. Być miejsce miejsce Lewandowskiego na "dziewiątce" zajmie Marcus Rashford.

Do tej pory nasz rodak w trwającej kampanii rozegrał w sumie 17 spotkań. Strzelił w nich osiem goli i zanotował dwie asysty.

