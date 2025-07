Hitowe wieści ws. Szczęsnego. Chodzi o umowę z Barceloną. To będzie koniec sagi

Ter Stegen w przeciwieństwie do Szczęsnego nie zaakceptowałby roli rezerwowego. Poza tym po kontuzji kolana jego forma sportowa miała być niezadowalająca. Aspekty związane z trudnym charakterem Niemca również nie były bez znaczenia. Na wszystkich tych polach Polak wygrywa z Niemcem i to właśnie on, wedle życzenia klubu, ma zostać w Barcelonie.