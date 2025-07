German Bona z dziennika "Sport" informuje, że Wojciech Szczęsny jest postacią uwielbianą w Barcelonie . - Ma bardzo ujmującą osobowość. Jest uprzejmy i zawsze zrelaksowany. Jego niewyobrażalne dla profesjonalnego sportowca nawyki, takie jak palenie, zamiast szkodzić mu wizerunkowo, działają na jego korzyść, ponieważ kibice Barcelony go uwielbiają, a w szatni jest jednym z najbardziej cenionych kolegów - podaje dziennikarz.

Barcelona pokochała Szczęsnego. Polak szykowany do nowej roli w klubie

Z taką postacią jak Wojciech Szczęsny bardzo trudno się rozstać. Choć sytuacja z Juventusu może tej tezie przeczyć, w Barcelonie znajduje ona już odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zarząd klubu oraz sztab szkoleniowy wspólnie zdecydowały, że to właśnie Polak w przyszłym sezonie będzie zmiennikiem dla Joana Garcii.

"Nowa praca czeka na Szczęsnego w Barcelonie" - tak zatytułował swój artykuł w "Sporcie" German Bona. Rzeczywiście, w karierze Polaka zajdzie wielka zmiana. W kolejnym sezonie będzie musiał odnaleźć się w nowej roli - rezerwowego bramkarza. Możliwe, że Hansi Flick co najwyżej powierzy mu opiekę nad bramką np. w Pucharze Króla.

Decyzja o tym, że Wojciech Szczęsny zostaje w Barcelonie, została już podjęta. Samo podpisanie nowej umowy z Polakiem nie będzie dla klubu problemem. Trudniejsze natomiast będzie przekonanie Marc-Andre ter Stegena do odejścia. Niemiec dał do zrozumienia, że nie chce opuszczać "Dumy Katalonii", a jego umowa obowiązuje do 2028 roku.