Przygotowało je Międzynarodowe Centrum Studiów Sportowych (CIES). Zestawienie prezentuje najlepszych dryblerów spośród 33 światowych lig, na podstawie danych dostarczanych przez InStat. Pod uwagę brani byli ci piłkarze, którzy wykonali co najmniej 40 prób dryblingu w obecnym sezonie. Statystycy określili wskaźnik dryblingu, który przedstawia średnią liczbą udanych dryblingów na 100 minut gry.

Ranking dryblerów. Kto w Ekstraklasie drybluje najwięcej?

Pierwsze miejsce w rankingu przypadło Adamie Traore z Wolverhampton. Hiszpański skrzydłowy wykonuje średnio 11,24 dryblingu na 100 minut gry. Za jego plecami znaleźli się Nahuel Luján z Universidad de Chile. Argentyńczyk wykręcił wynik 9,68. Podium uzupełnia z kolei nigeryjski skrzydłowy CSKA Moskwa, Chidera Ejuke.

Co ciekawe, najsłynniejszy w tym zestawieniu piłkarz - Brazylijczyk Neymar - zajmuje dopiero 25. miejsce. Gwiazdor PSG wykonuje średnio 6,28 dryblingu przez 100 minut gry. Jedno "oczko" wyżej uplasował się...Rafał Wolski z Wisły Płock (6,35/100). To najwyżej sklasyfikowany Polak.



Na miejscu 67. jest z kolei Kacper Kozłowski. Młody pomocnik Pogoni Szczecin wykonuje 5,30 dryblingu na 100 minut gry. To wynik zbliżony do wyprzedzającego go o jedną pozycję...Kyliana Mbappe (5,33/100). Ostatni z przedstawicieli Ekstraklasy - Leandro z Radomiaka Radom - zajmuje 76. miejsce z wynikiem 5,23.

Jakub Żelepień, Interia