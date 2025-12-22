Kończący się powoli rok był szalony dla reprezentacji Polski. Zaczęło się od skromnych zwycięstw w eliminacjach mistrzostw świata z Maltą oraz Litwą. Powodów do optymizmu było jeszcze mniej, gdy "biało-czerwoni" w czerwcu przegrali na wyjeździe z Finlandią. To zgrupowanie przeszło do historii ze względu na kontrowersyjną decyzją selekcjonera Michała Probierza. Ten odebrał opaskę nieobecnemu na boisku Robertowi Lewandowskiemu i wręczył ją Piotrowi Zielińskiemu. "Lewy" zareagował zawieszeniem swojej kariery reprezentacyjnej, do czasu zmiany selekcjonera.

Ta nastąpiła błyskawicznie. Probierza zastąpił Jan Urban, a polska kadra zaczęła gonitwę za awansem na przyszłoroczny mundial. W debiucie nowy selekcjoner zremisował na wyjeździe z Holandią. Taki rezultat Polska zanotowała także w rewanżu pod koniec eliminacji. Ponadto polscy piłkarze wygrali z Finlandią, Maltą oraz Litwą w eliminacjach, a w sparingu byli lepsi od Nowej Zelandii.

Druga pozycja w grupie oznaczała dla Polski konieczność walki w barażach o awans na mundial. Już przed losowaniem wiadomym było, że nie będzie to łatwe zadanie. W półfinale na PGE Narodowym w Warszawie kadra Urbana zagra z Albanią. W ewentualnym finale czekać będzie lepszy z pary Ukraina - Szwecja. W przypadku awansu na mundial Polska wyląduje w grupie F i zmierzy się z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Polska na 33. miejscu w rankingu FIFA. W tle zagrożenie z Pucharu Narodów Afryki

Tuż przed świętami FIFA opublikowała kolejną odsłonę swojego rankingu światowego. W czołówce nie doszło do żadnych zmian, na szczycie wciąż pozostają Hiszpania, Argentyna oraz Francja. Polacy zachowali 31. lokatę, którą zajmowali w listopadowym notowaniu. Wówczas zdołaliśmy wyprzedzić Rosjan, zajmujących w dalszym ciągu 33. lokatę.

FIFA zapowiedziała, że kolejne notowanie rankingu FIFA zostanie opublikowane już w styczniu przyszłego roku. Pomimo tego, że reprezentacja Polski w tym czasie nie zagra żadnego meczu, to jej pozycja w rzeczonym rankingu może ulec znaczącej zmianie. Wszystko przez Puchar Narodów Afryki, który wczoraj został zainaugurowany.

W aktualnym rankingu tylko dwie afrykańskie kadry są wyżej notowane od Polaków - 11. Maroko oraz 19. Senegal. Tuż za naszymi plecami czai się jednak spora konkurencja, która może znacząco zmienić położenie naszej kadry. Najbliżej kadry Urbana znajdują się aktualnie Algieria (34. miejsce), Egipt (35. miejsce), Nigeria (38. miejsce), Tunezja (41. miejsce) i Wybrzeże Kości Słoniowej (42. miejsce).

Jeżeli któraś z tych drużyn zajdzie do decydujących faz mistrzostw swojego kontynentu, to w ostatecznym rozrachunku mogą zbliżyć się do Polski, a być może nawet nas wyprzedzić. Finał tego turnieju zostanie rozegrany 18 stycznia, a nowe notowanie rankingu FIFA ukaże się nazajutrz.

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

Reprezentacja Polski Beata Zawadzka East News

Gianni Infantino, szef FIFA AFP