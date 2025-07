Lech ogłosił potężny transfer. To wychowanek Realu Madryt

Lech Poznań zainaugurował nowy sezon Ekstraklasy od spotkania z Cracovią, które rozpoczęło się w piątek o godz. 20:30. 15 minut wcześniej mistrzowie Polski ogłosili potężny transfer. Z pewnością będzie to ogromne wzmocnienie drużyny. Do zespołu "Kolejorza" trafił wychowanek Realu Madryt. W jego CV znajdziemy także włoskie kluby. Co więcej, to nie jedyna transakcja, jaką sfinalizował Lech.