NHL. Carolina Hurricanes w drugiej rundzie

NHL

Hokeiści Carolina Hurricanes awansowali do drugiej rundy fazy play off NHL. W czwartek po dogrywce pokonali na wyjeździe Nashville Predators 4-3, a rywalizację do czterech zwycięstw wygrali 4-2.

