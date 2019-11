LeBron James został we wtorek pierwszym koszykarzem, który zanotował triple-double w meczach przeciwko każdej z 30 drużyn ligi NBA. Tym razem uzyskał 25 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst, a jego Los Angeles Lakers pokonali u siebie Oklahoma City Thunder 112:107.

"Po meczu podszedł do mnie trener Frank Vogel i mi pogratulował. Myślałem, że mówi to złośliwie, bo popełniłem siedem strat. Nie wiem co myśleć o tych wszystkich triple-double. To fajna statystyka, ale najważniejsze, że skompletowałem ją w wygranym spotkaniu" - powiedział James.

Blisko 35-letni koszykarz triple-double uzyskiwał 86 razy. Częściej udało się to czterem zawodnikom, wśród nich Jasonowi Kiddowi - jednemu z asystentów Vogela. On jednak zanotował je w meczach z 28 różnymi rywalami.

Oprócz Jamesa wyróżniającą się postacią Lakers był Anthony Davis, który zdobył 34 punkty. Wśród pokonanych najlepszy był Niemiec Dennis Schroeder - 31 pkt.

Lakers z bilansem (12-2) prowadzą w tabeli Konferencji Zachodniej. Na Wschodzie najlepsza jest ekipa Boston Celtics (11-2), która minionej nocy odpoczywała.

Po siedmiu porażkach z rzędu udało się wygrać Golden State Warriors. Zdziesiątkowani przez kontuzje "Wojownicy" wygrali na wyjeździe z Memphis Grizzlies 114:95, a najlepszy w ich szeregach był Alec Burks - 29 pkt.

Mimo wygranej Warriors (3-12) wciąż są najgorszą drużyną sezonu.

W barwach Portland Trail Blazers zadebiutował Carmelo Anthony. 35-latek do gry wrócił po niemal rocznej przerwie, która spowodowana była brakiem chętnych na jego usługi. W wyjazdowym spotkaniu przeciwko New Orleans Pelicans nie zachwycił. Trafił tylko cztery z 14 rzutów z gry i miał pięć strat. Jego zespół przegrał 104:115.

W ostatnim wtorkowym meczu koszykarze Sacramento Kings pokonali we własnej hali Phoenix Suns 120:116. Dla gospodarzy 31 punktów zdobył Serb Bogdan Bogdanovic, a dla "Słońc" 30 uzyskał Devin Booker.

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 112:107

Memphis Grizlies - Golden State Warriors 95:114

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 115:104

Sacramento Kings - Phoenix Suns 120:116

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Boston 11 2 .846

2. Toronto 9 4 .692

3. Philadelphia 8 5 .615

4. Brooklyn 5 8 .385

5. New York 4 10 .286

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 10 3 .769

2. Indiana 8 6 .571

3. Detroit 4 9 .308

4. Cleveland 4 9 .308

5. Chicago 4 10 .286

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 9 3 .750

2. Orlando 6 7 .462

3. Charlotte 6 8 .429

4. Atlanta 4 9 .308

5. Washington 3 8 .273

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 9 3 .750

2. Utah 8 5 .615

3. Minnesota 8 6 .571

4. Oklahoma City 5 9 .357

5. Portland 5 10 .333

PACIFIC DIVISION

1. LA Lakers 12 2 .857

2. LA Clippers 9 5 .643

3. Phoenix 7 6 .538

4. Sacramento 6 7 .462

5. Golden State 3 12 .200

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 11 3 .786

2. Dallas 8 5 .615

3. Memphis 5 9 .357

4. San Antonio 5 9 .357

5. New Orleans 5 9 .357