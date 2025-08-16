Kiedy gra FC Barcelona? Gdzie oglądać mecz z Mallorcą? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Real Mallorca - FC Barcelona w ramach 1. kolejki nowego sezonu La Liga odbędzie się dzisiaj o godzinie 19:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Real Mallorca - FC Barcelona. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Z pewnością wielu kibiców w Polsce czekało na ten moment. Już w piątek 15 sierpnia wystartował nowy sezon La Liga, a na inaugurację Girona zmierzyła się z Rayo Vallecano. Natomiast już dzisiaj swój pierwszy oficjalny mecz w sezonie rozegra FC Barcelona.

Zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego na początek zagra na wyjeździe z Realem Mallorca. Niestety udziału w rywalizacji nie weźmie polski napastnik z powodu kontuzji mięśniowej. Być może szansę na grę otrzyma Szczęsny, choć wedle medialnych doniesień to nowy nabytek "Barcy", czyli Joan Garcia ma od początku sezonu być numerem jeden.

W zeszłym sezonie oba zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze zostały rozegrane w ramach La Liga. Ostatnia wizyta na Majorce była dla Barcelony bardzo pomyślna. "Duma Katalonii" triumfowała aż 5:1 i wystąpiła podobnie jak dzisiaj, bez Roberta Lewandowskiego. Z kolei w rundzie rewanżowej piłkarze Hansiego Flicka wygrali skromnie, bo 1:0.

