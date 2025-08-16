Znów skandal na trybunach. Znieważyli polski hymn, wielkie zamieszanie
Od czwartkowego wieczora w polskich mediach głośno jest o skandalicznym zachowaniu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa. Ledwie dzień później przykrość Polacy sprawili Polakom. 15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego, odbywał się mecz pomiędzy Polonią Warszawa a Ruchem Chorzów. Sympatycy przyjezdnych przed pierwszym gwizdkiem zagłuszyli odegrany specjalnie z okazji tego wyjątkowego dnia hymn naszego kraju. Ich zachowanie od razu podsumowali komentatorzy. W internecie także zrobiło się gorąco.
Sierpień jest wyjątkowy dla wszystkich Polaków. Pierwszego dnia tego miesiąca wspominani są bohaterzy Powstania Warszawskiego. Dwa tygodnie później obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W tym roku po raz kolejny w stolicy naszego kraju zorganizowano huczną defiladę. Kilka godzin po niej do boju ruszyli między innymi piłkarze Polonii. Wieczorem skonfrontowali się oni z Ruchem Chorzów. Potyczka zapowiadała się ciekawie, lecz zakończyła się bezbramkowym remisem. Dlatego też więcej mówi się o przedmeczowych wydarzeniach.
Przy ulicy Konwiktorskiej zawrzało, ponieważ hymnu nie uszanowali sympatycy z województwa śląskiego. Gdy rozpoczęła się trzecia zwrotka "Mazurka Dąbrowskiego", z ich sektora popłynęła jedna z przyśpiewek. Scenom tym z niedowierzaniem przyglądało się środowisko piłkarskie. Od wtrącenia trzech groszy nie powstrzymali się relacjonujący to spotkanie w TVP Sport komentatorzy tejże stacji. "Początek meczu uczczono hymnem narodowym. Powiem szczerze, kończą mi się określenia na zachowania kibiców na polskich stadionach. Zagłuszyli 'Mazurka Dąbrowskiego' sympatycy Ruchu Chorzów" - powiedział jeden z nich.
Nie mają litości dla kibiców Ruchu Chorzów. Od razu poruszenie, komentują nie tylko kibice
To nie był koniec tyrady wymierzonej w kierunku fanów "Niebieskich. "1. Od lat starasz się o dofinansowanie ministerstwa na budowę stadionu. 2. Obecnie nadal to robisz. 3. Zagłuszasz hymn. Kibice Ruchu udowodnili właśnie, że nie zasługują na choćby złotówkę z państwowych pieniędzy. To nie prezentowanie swojej tożsamości. To pokaz głupoty" - napisał między innymi w serwisie X Jakub Białek z Weszło. "Jest mi wstyd. Klub założony przez POLAKÓW, Powstańców Śląskich..." - dodał jeden z kibiców. Podobnych opinii znajdziemy multum.
Podczas starcia zaimponowali za to sympatycy Polonii. Na ich sektorze pojawiła się ogromna biało-czerwona flaga. Piątkowy mecz miał więc jednak pozytywne akcenty, które należy chwalić.