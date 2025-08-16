Znów skandal na trybunach. Znieważyli polski hymn, wielkie zamieszanie

Sierpień jest wyjątkowy dla wszystkich Polaków. Pierwszego dnia tego miesiąca wspominani są bohaterzy Powstania Warszawskiego. Dwa tygodnie później obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W tym roku po raz kolejny w stolicy naszego kraju zorganizowano huczną defiladę. Kilka godzin po niej do boju ruszyli między innymi piłkarze Polonii. Wieczorem skonfrontowali się oni z Ruchem Chorzów. Potyczka zapowiadała się ciekawie, lecz zakończyła się bezbramkowym remisem. Dlatego też więcej mówi się o przedmeczowych wydarzeniach.

Przy ulicy Konwiktorskiej zawrzało, ponieważ hymnu nie uszanowali sympatycy z województwa śląskiego. Gdy rozpoczęła się trzecia zwrotka "Mazurka Dąbrowskiego", z ich sektora popłynęła jedna z przyśpiewek. Scenom tym z niedowierzaniem przyglądało się środowisko piłkarskie. Od wtrącenia trzech groszy nie powstrzymali się relacjonujący to spotkanie w TVP Sport komentatorzy tejże stacji. "Początek meczu uczczono hymnem narodowym. Powiem szczerze, kończą mi się określenia na zachowania kibiców na polskich stadionach. Zagłuszyli 'Mazurka Dąbrowskiego' sympatycy Ruchu Chorzów" - powiedział jeden z nich.

Nie mają litości dla kibiców Ruchu Chorzów. Od razu poruszenie, komentują nie tylko kibice

To nie był koniec tyrady wymierzonej w kierunku fanów "Niebieskich. "1. Od lat starasz się o dofinansowanie ministerstwa na budowę stadionu. 2. Obecnie nadal to robisz. 3. Zagłuszasz hymn. Kibice Ruchu udowodnili właśnie, że nie zasługują na choćby złotówkę z państwowych pieniędzy. To nie prezentowanie swojej tożsamości. To pokaz głupoty" - napisał między innymi w serwisie X Jakub Białek z Weszło. "Jest mi wstyd. Klub założony przez POLAKÓW, Powstańców Śląskich..." - dodał jeden z kibiców. Podobnych opinii znajdziemy multum.

Podczas starcia zaimponowali za to sympatycy Polonii. Na ich sektorze pojawiła się ogromna biało-czerwona flaga. Piątkowy mecz miał więc jednak pozytywne akcenty, które należy chwalić.

Paulina Czarnota-Bojarska o polskich klubach w europejskich pucharach. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV

Piłkarze Ruchu Chorzów przed meczem z Odrą Opole Adrian Slazok/REPORTER East News

Piłka nożna AFP

Kibice Ruchu Chorzów zawsze wypełniają sektor gości. Niestety w piątek wywołali skandal PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News