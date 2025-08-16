Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za decyzja Collins, już wszystko potwierdziła. To będzie jej ostatni występ

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zdecydowanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych tenisistek w ostatnim jest Danielle Collins. Ta notuję bardzo kiepski sezon, przez co spadła z początkowej 11. lokaty na odległe 57. miejsce w rankingu WTA. Amerykanka jest aktualnie w trakcie przygotowań do wielkoszlemowego US Open, a jak zapowiedziała za pośrednictwem mediów społecznościowych będzie to jej ostatni występ w tym roku.

Danielle Collins
Danielle CollinsMARCO BERTORELLO / AFPAFP

Już od dłuższego czasu Danielle Collins jest uznawana za jedną z "najciekawszych" tenisistek w całym tourze WTA. Ta bardzo dobrze zapisała się w pamięci polskich kibiców ze względu na wydarzenia z 2024 roku, które są związane z Igą Świątek. Amerykance zdarzyło się m.in. nazwać ją fałszywą, czy uderzyć ją podczas meczu piłką. Takie zachowania 57. rakiety świata zdecydowanie nie spotkały się z pozytywnym odbiorem.

Co więcej, 31-latka zapowiedziała w 2024 zakończenie kariery, lecz finalnie odłożyła tą decyzję na nieco późniejszą datę, dzięki czemu przystąpiła do sezonu 2025. Ten zdecydowanie nie jest dla niej najlepszy, bowiem jej dotychczasowym najlepszym wynikiem jest... półfinał zmagań turnieju WTA 500 w Strasburgu. Co prawda zdarzają się jej pojedyncze dobre występy, co pokazała m.in. w starciu z Świątek, gdy nieoczekiwanie ograła ją podczas zmagań w Rzymie.

    Mimo to zawodniczka wciąż nie do końca potrafi odnaleźć formę z chociażby 2024, gdy znajdowała się w absolutnej czołówce kobiecego tenisa. Możliwe, że Collins jeszcze zaskoczy w tym sezonie, bowiem okazało się, że ta jest aktualnie w trakcie przygotowań do wielkoszlemowego US Open, a ten będzie dla niej wyjątkowym turniejem.

    Collins zapowiedziała, to będzie jej ostatni turniej

    Jak poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych nowojorski turniej będzie dla niej ostatnim w tym sezonie.

    - Wracam do zdrowia. Niedługo jadę do Nowego Jorku na ostatnią imprezę w tym roku - napisała.

    US Open będzie dla niej okazją do delikatnej poprawy ostatnich wyników, gdyż na przestrzeni ostatnich trzech turniejów, w jakich wzięła udział (Waszyngton, Montreal, Cincinnati) wygrała zaledwie jeden mecz.

    Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati OpenAP© 2025 Associated Press

    Tenisistka w ciemnej sukience sportowej oraz białym daszku wyraża silne emocje podczas meczu tenisowego, pochylona do przodu, z widoczną frustracją na twarzy, na tle niebieskiego kortu.
    Danielle CollinsMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
    Zawodniczka tenisowa w białym stroju z rakietą w ręce na korcie, wygląda na zmęczoną lub zawiedzioną podczas przerwy w meczu, w tle nieostre sylwetki widowni i logo turnieju tenisowego.
    Danielle CollinsDaisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
    Tenisistka w jasnej koszulce i czapce grająca podczas meczu, koncentrująca się na uderzeniu lecącej piłki rakietą.
    Iga ŚwiątekMark LyonsPAP/EPA

